“벚꽃 명소 실시간 개화 현황 알려드려요”

경주·김천·하동, 관광 정보 서비스

국립수목원, 시민 촬영 사진 공유

2026-03-24 19면

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봄철 대표 벚꽃 명소를 찾는 관광객이 헛걸음하지 않도록 실시간 개화 정보를 알리는 서비스가 잇따라 도입돼 눈길을 끌고 있다.경북 경주시는 주요 벚꽃 명소의 개화 현황을 실시간 제공하는 ‘벚꽃 알림이’ 서비스를 운영한다고 23일 밝혔다. 서비스는 보문관광단지, 대릉원 일원, 황룡원 주변 등 주요 벚꽃 명소를 중심으로 운영된다. 벚꽃 개화 단계별 정보를 당일 촬영한 사진과 함께 간단한 현장 리포트 형식으로 제공한다.경남 하동군은 다음 달 6일까지 화개면 일대 십리벚꽃길의 실시간 벚꽃 개화 현황을 확인할 수 있는 모니터링 서비스를 제공한다. 군은 사물인터넷(IoT) 기술 기반 센서를 설치해 개화 상황을 실시간으로 보여준다. 경북 김천시도 연화지, 강변공원길, 직지사 등 실시간 벚꽃 개화 상황을 송출하는 ‘벚꽃 실시간 라이브, 지금 바로 봄’ 서비스를 제공한다. 국립수목원은 시민이 직접 촬영해 사진을 올릴 수 있는 ‘벚꽃엔딩 프로젝트’를 운영해 벚꽃 개화 소식을 공유한다.경주 김형엽 기자