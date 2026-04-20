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다세대 주택도 아파트처럼 관리…관악 난곡동 굴참마을 ‘모아센터’

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김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-04-20 13:17
입력 2026-04-20 13:17
서울 관악구가 20일부터 저층 주거지역 주민의 생활편의를 증진하는 마을 관리사무소 난곡동 ‘굴참마을 모아센터’를 본격 운영한다고 밝혔다.

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관악구 난곡동 모아센터
관악구 난곡동 모아센터 서울 관악구 난곡동에 개소한 주민 생활 편의를 돕는 ‘굴참마을 모아센터’.
관악구 제공


모아센터는 단독주택, 다세대 주택 등 주택이 밀집한 지역 주민에게 아파트 관리사무소에 준하는 관리기능을 공공에서 제공하는 시설이다.

관악구는 모아센터 첫 대상지로 고령 인구가 많고 노후 주택이 밀집한 난곡동 굴참마을을 선정하고, 굴참마을 주민쉼터 1층에 조성했다.

모아센터에서는 ▲골목 등 취약지역 순찰, 공공시설 점검 등 생활 환경 개선과 위험 관리 ▲간단 집수리, 어르신 안부 확인 등 취약계층 생활 불편 해소 ▲공구 대여, 폐의약품 수거함 운영 등 생활편의 서비스 등 주거관리 서비스를 제공할 예정이다.

운영 시간은 매주 월요일부터 금요일까지, 오전 10시부터 오후 5시까지다.

굴참마을 모아센터 ‘마을 매니저’는 지역 사정을 잘 아는 주민으로 구성됐다. 이들은 마을 곳곳을 누비며 주민들의 불편 사항을 빠르게 파악해 해결하고, 동 주민센터·주민자치회 등과 연계해 지역 맞춤형 주거 관리 프로그램을 발굴할 예정이다.


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구 관계자는 “저층 주거지역에 공공 주거 관리 체계가 안정적으로 정착하면 정주 여건이 개선될 것”이라고 설명했다.

김주연 기자
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