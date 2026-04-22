중랑구, 사가정역·전통시장 등 불법노점 정비

이미지 확대 중랑구 신내동에 있는 중랑구청 전경.

중랑구 제공

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서울 중랑구는 사가정역과 전통시장 일대 불법 노점을 정비해 보행 환경을 개선했다고 22일 밝혔다. 이번 정비는 단속 위주의 행정처분이 아닌 노점 운영자와의 소통과 대안 제시를 중심으로 추진됐다.사가정역과 전통시장 주변은 유동 인구가 많은 지역으로, 오랜 기간 노점과 적치물로 인한 보행 불편과 위생 문제, 소음·쓰레기 민원이 이어져 왔다. 특히 역 출입구 인근은 좁은 보행 공간에 노점 영업이 더해지면서 안전사고 우려도 지속적으로 제기됐다.이에 구는 노점 운영자와의 면담과 설득을 진행하면서, 합법적인 영업 공간으로의 이전을 안내하고 대체 장소를 연계하는 방식으로 정비를 추진했다.현재 사가정역 4번 출구 인근 노점은 2025년 8월 철거 이후 태릉시장 내 거리가게로 이전해 영업을 이어가고 있다. 동원시장 공영주차장 앞 노점도 2025년 9월 철거 이후 시장 내 점포로 입점해 운영 중이다. 사가정역 3번 출구 앞 노점은 지속적인 계도 끝에 2026년 3월 자진 철거를 완료했다.구는 정비 이후에도 노점 재발을 방지하고 보행 환경을 유지하기 위해 현장 관리를 이어가고 있다. 류경기 구청장은 “주민 보행권과 노점 상인의 생계를 함께 고려해 정비를 추진했다”며 “앞으로도 소통을 바탕으로 안전한 거리 환경을 만들어가겠다”고 밝혔다.유규상 기자