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서대문구, 대학가에 ‘찾아가는 전월세 안심계약 도움서비스’

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서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-04-23 14:47
입력 2026-04-23 14:47

대학생이 아니라도 누구나 상담

서울 서대문구가 부동산 계약에 익숙하지 않은 대학생들을 위해 ‘찾아가는 전월세 안심계약 도움서비스’를 운영한다.

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서울 서대문구 관계자가 지난달 연세대 앞에서 찾아가는 전월세 안심계약 도움서비스를 운영하고 있다. 서대문구 제공
서울 서대문구 관계자가 지난달 연세대 앞에서 찾아가는 전월세 안심계약 도움서비스를 운영하고 있다.
서대문구 제공


서대문구는 오는 28일 연세대, 다음 달 12일 경기대와 26일 명지전문대에서 각각 오후 2~5시에 현장 상담실을 연다고 23일 밝혔다. 사전 신청 후 현장에서 안심매니저의 전문 상담을 받을 수 있다.

구는 기존 ‘전월세 안심계약 도움서비스’에 대한 접근성을 높였다. 소속 대학생이 아니라도 누구나 상담할 수 있다.

구는 전월세 사기 피해 예방을 위해 매주 월요일과 목요일 정기 운영하고 있다. 전화 상담을 하거나 서대문구청 부동산정보과에서 대면 상담을 할 수 있다.



이성헌 구청장은 “이번 찾아가는 서비스가 부동산 계약 경험이 부족한 청년들이 전월세 사기 피해 없이 보다 안정적으로 주거 생활을 영위하는 데 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.

서유미 기자
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