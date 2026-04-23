서대문구, 대학가에 ‘찾아가는 전월세 안심계약 도움서비스’

대학생이 아니라도 누구나 상담

이미지 확대 서울 서대문구 관계자가 지난달 연세대 앞에서 찾아가는 전월세 안심계약 도움서비스를 운영하고 있다.

서대문구 제공

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서울 서대문구가 부동산 계약에 익숙하지 않은 대학생들을 위해 ‘찾아가는 전월세 안심계약 도움서비스’를 운영한다.서대문구는 오는 28일 연세대, 다음 달 12일 경기대와 26일 명지전문대에서 각각 오후 2~5시에 현장 상담실을 연다고 23일 밝혔다. 사전 신청 후 현장에서 안심매니저의 전문 상담을 받을 수 있다.구는 기존 ‘전월세 안심계약 도움서비스’에 대한 접근성을 높였다. 소속 대학생이 아니라도 누구나 상담할 수 있다.구는 전월세 사기 피해 예방을 위해 매주 월요일과 목요일 정기 운영하고 있다. 전화 상담을 하거나 서대문구청 부동산정보과에서 대면 상담을 할 수 있다.이성헌 구청장은 “이번 찾아가는 서비스가 부동산 계약 경험이 부족한 청년들이 전월세 사기 피해 없이 보다 안정적으로 주거 생활을 영위하는 데 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.서유미 기자