박명숙 경기도의원, 양평 국지도 예산 삭감 질타…주민고통 외면한 기계적 편성 지적

이미지 확대 박명숙 의원이 24일 열린 건설교통위원회 1차 추가경정예산 심사에서 건설국을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 건설교통위원회 소속 박명숙 의원(국민의힘, 양평1)은 24일 열린 건설교통위원회 1차 추가경정예산 심사에서 ‘강하-강상’ 국지도 건설 예산 전액 삭감에 대해 강력한 유감을 표명하며 경기도의 책임 있는 행정을 촉구했다.박 의원은 이번 추경에서 강하~강상 국지도 건설 사업비 35억 1600만원이 전액 삭감돼 양근대교 건설 사업으로 전용된 점을 강하게 비판했다. 그는 “올해 4월 착공을 약속했음에도 불구하고, 착공은커녕 예산을 ‘제로’로 만든 것은 양평 주민과의 약속을 정면으로 저버린 것”이라고 지적했다.특히 박 의원은 두 사업의 연관성을 강조하며 경기도의 ‘예산 돌려막기’ 식 행정을 꼬집었다. 그는 “강하~강상 도로와 양근대교는 따로 떼어놓고 볼 수 없는 사실상 하나의 도로이자 양평의 핵심 혈관”이라며 “한쪽 예산을 깎아 다른 쪽을 채울 것이 아니라, 지방채를 발행해서라도 두 사업 모두 차질 없이 추진하는 것이 맞다”고 강력히 주장했다.이어 박 의원은 현장의 처참한 교통 실태를 구체적인 사례를 들어 설명했다. 그는 “현재 강하와 강상 지역에는 중·고등학교가 없어 학생들이 매일 아침 양평읍까지 등교해야 하는 실정”이라며 “평소 10분이면 갈 거리를 출근 시간과 맞물려 1시간 넘게 도로에 갇혀 있어야 하는 아이들과 부모들의 ‘등교 전쟁’을 알아야 한다”고 질타했다.또한 박 의원은 사업 지연 사유로 언급된 물가 변동과 타당성 재조사 문제에 대해서도 “건설국이 선제적으로 해결했어야 할 과제”라고 못 박으며 건설국장에게 “현장을 방문해 주민들이 겪는 극심한 정체와 고통을 직접 체감하고 실효성 있는 대책을 보고하라”고 강력히 요구했다.이에 경기도 건설국장은 보상 협의 지연에 따른 불가피한 예산 조정이었음을 설명하면서도 “박 의원님의 지적대로 조속히 현장을 방문해 실태를 파악하고, 연내 착공 가능성을 포함한 모든 방안을 원점에서 재검토하겠다”고 답했다.마지막으로 박 의원은 “도로는 단순히 차가 다니는 길을 넘어 주민의 이동권, 교육권, 나아가 삶의 질과 직결된 생존의 문제”라며 “경기도는 행정 편의주의적 사고에서 벗어나 주민의 실제 삶을 최우선으로 하는 책임 있는 행정을 펼쳐야 한다”고 강조하며 질의를 마쳤다.온라인뉴스팀