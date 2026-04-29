경기도, 은퇴·학대당한 말(馬) 대상 ‘말 복지 휴양목장’ 화성에 개소

세줄 요약 화성 축산진흥센터에 말 복지 휴양목장 개소

은퇴·학대 말 보호, 재활, 입양 체계 구축

구조 말 리비 입양, 공공 복지 모델 확장

이미지 확대 29일 열린 화성시 마도면 축산진흥센터에 조성된 ‘경기도 말 복지 휴양목장’ 개소식 사진(경기도 제공)

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경기도가 29일 화성시 마도면 축산진흥센터에 ‘경기도 말 복지 휴양목장’ 개소식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.그동안 경주마나 승용마 등은 현역에서 은퇴한 이후 마땅한 관리 체계가 없어 방치되거나 학대당하는 등 동물 복지의 심각한 사각지대로 지적됐다.이런 문제를 해결하기 위해 도는 축산진흥센터 승용마단지 내 방목장과 재활 공간, 문화체험시설 등을 두루 갖춘 대규모 휴양목장을 조성했다.최근 경북 지역 승마장에서 장기간 방치됐다 긴급 구조된 승용마 ‘리비’가 이곳에 입양됐다.도는 리비의 사례처럼 구조와 재활, 입양으로 이어지는 확고한 선순환 체계를 다지고 공공이 주도하는 보호 기반을 더욱 넓혀갈 계획이다.김대순 경기도 행정2부지사는 “말 복지 휴양목장은 단순 보호를 넘어 재활과 활용까지 이어지는 통합 복지 모델”이라며 “앞으로도 관계기관과 협력해 말이 존중받는 환경을 조성하고, 도민과 함께하는 지속가능한 말 산업 기반을 확대하겠다”고 밝혔다.안승순 기자