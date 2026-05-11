“중랑 대도약 완성”…류경기 중랑구청장 3선 도전

세줄 요약 류경기 중랑구청장, 3선 도전 공식 선언

교육·교통·주택개발 3대 과제 제시

8년 성과 바탕으로 중랑 대도약 강조

이미지 확대 류경기 중랑구청장 후보자 선거사무소 개소식 초청장 이미지. 류경기 캠프는 오는 14일 망우동 삼부빌딩에서 개소식을 개최할 예정이다.

중랑구 제공

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“40만 중랑구민과 손잡고, 중랑의 10년 대도약을 꼭 완성하겠다.”(류경기 더불어민주당 중랑구청장 후보)11일 류 후보는 중랑구선거관리위원회에서 예비후보 등록을 마치고 중랑구청장 선거 3선 도전을 공식 선언했다. 출마 선언은 유튜브(류경기TV)와 페이스북 등 소셜미디어(SNS)로 진행했다. 류 후보는 선거에 나선 서울 현직 구청장 17명 중 김미경(은평), 박준희(관악), 이승로(성북) 후보와 함께 ‘3선 도전’에 나서는 4인 중 한 명이다.류 후보는 8년간 ▲중랑교육·복지 실현▲면목행정복합타운 착수 ▲서울주택도시개발공사(SH공사) 본사 이전 확정 ▲동부간선도로 지하화 착공 ▲신내동 신성장 기업 단지 조성 등 교통·경제 지도를 바꿨다. 이외에도 망우역사문화공원 조성, 중랑 서울장미축제 확대 등을 이끌었다.이날 출마 선언에서 그는 3대 핵심 과제를 꼽았다. ▲서울 최고 수준의 ‘최고의 교육도시’ 완성 ▲면목선 경전철·동부간선도로 지하화·GTX-B 철도 등 자족도시 실현 ▲주민 이익 극대화하는 신속한 ‘주택개발사업’ 등이다.그는 “지금까지 뿌린 씨앗을 눈부신 열매로 거두어 반드시 자랑스러운 중랑으로 보답하겠다”고 강조했다.유규상 기자