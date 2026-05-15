이미지 확대 벌써 30도 넘는 여름 날씨 한낮 최고기온이 30도를 넘으며 초여름 날씨를 보인 14일 대구 북구 성광고등학교에서 학생들이 ‘스승의 날 기념, 성광 체육한마당’ 행사를 마친 뒤 서로 물을 뿌리며 더위를 식히고 있다.

대구 뉴스1

2026-05-15 19면

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한낮 최고기온이 30도를 넘으며 초여름 날씨를 보인 14일 대구 북구 성광고등학교에서 학생들이 ‘스승의 날 기념, 성광 체육한마당’ 행사를 마친 뒤 서로 물을 뿌리며 더위를 식히고 있다.대구 뉴스1