서울Pn 지방자치 자치뉴스 벌써 30도 넘는 여름 날씨 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/05/15/20260515019012 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-15 01:38 입력 2026-05-15 01:38 이미지 확대 벌써 30도 넘는 여름 날씨 한낮 최고기온이 30도를 넘으며 초여름 날씨를 보인 14일 대구 북구 성광고등학교에서 학생들이 ‘스승의 날 기념, 성광 체육한마당’ 행사를 마친 뒤 서로 물을 뿌리며 더위를 식히고 있다.대구 뉴스1 한낮 최고기온이 30도를 넘으며 초여름 날씨를 보인 14일 대구 북구 성광고등학교에서 학생들이 ‘스승의 날 기념, 성광 체육한마당’ 행사를 마친 뒤 서로 물을 뿌리며 더위를 식히고 있다. 대구 뉴스1 2026-05-15 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지