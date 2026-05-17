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서울시·서울경제진흥원, 다음달 ‘무박 3일’ 인디게임 개발 챌린지

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김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-05-17 14:16
입력 2026-05-17 14:16

다음달 26~28일 DDP

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‘2026 서울 인디게임 개발 챌린지’ 포스터
‘2026 서울 인디게임 개발 챌린지’ 포스터 ‘2026 서울 인디게임 개발 챌린지’ 포스터
서울시 제공


서울 홍대의 에어비앤비에서 개발된 게임 ‘피크’처럼 단기간에 몰입해 새로운 인디 게임 콘텐츠를 개발하는 행사가 열린다.

서울시와 서울경제진흥원(SBA)은 다음달 26∼28일 동대문디자인플라자(DDP) 이간수문 전시장에서 인디게임을 2박 3일 동안 개발하는 챌린지를 개최한다고 17일 밝혔다.

참가 대상은 5명 이하로 구성된 10개의 게임 개발팀이다. 서울경제진흥원과 서울디지텍고교 사이 업무협약에 따라 고등학생 1팀도 배정했다.

참가 팀은 3일 동안 신규 게임 개발에만 몰두할 수 있도록 휴식 공간과 식사와 세면 등을 무상으로 지원받는다.

개발 결과물은 스마일게이트의 게임스토어 스토브(STOVE) 입점과 마케팅 등을 지원받게 된다. 하반기에 열리는 ‘게임·e스포츠 서울(GES) 2026’과 연계한 전시 기회도 제공한다.

참가를 원할 경우 오는 29일까지 서울경제진흥원 홈페이지에 신청서와 포트폴리오를 제출하면 된다.


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이수연 시 경제실장은 “이번 챌린지는 생업으로 인해 새로운 장르나 기술에 도전하기 어려웠던 개발팀에게 절호의 연구개발(R＆D) 기회가 될 것”이라고 밝혔다.

김주연 기자
세줄 요약
  • 서울시·SBA, 다음달 DDP서 인디게임 챌린지 개최
  • 5명 이하 10개 팀 참가, 고교 1팀도 포함
  • 숙식·휴식 지원, 스토브 입점·전시 기회 제공
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