경기도 ‘50·60대 전용 헬스케어리츠’ 개발 추진

주거·의료·돌봄 결합한 새로운 은퇴형 주거모델 검토

3기 신도시 적용 가능성 검토 … 26~30일 온라인 조사

이미지 확대 경기도청 본청 전경

세줄 요약 50·60대 전용 헬스케어리츠 개발 추진

주거·돌봄·의료·복지 결합한 복합모델 검토

도민 인식조사로 입지·사업구조 구체화

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경기도가 초고령사회에 대비해 주거와 돌봄, 의료·생활서비스를 결합한 새로운 50·60대 전용 주거모델인 ‘경기도형 헬스케어리츠(REITs)’ 개발에 나선다. 도는 사업 추진에 앞서 도민 의견을 반영하기 위해 30일까지 온라인 도민 인식조사를 실시한다고 26일 밝혔다.경기도형 헬스케어리츠는 도민과 민간 투자자가 함께 참여해 50·60대 전용 주거시설과 의료·문화·복지시설 등에 투자하고, 임대수익 등을 배당받는 부동산투자회사(REITs) 방식의 사업모델이다.도는 3기 신도시 등 대규모 공공주택지구를 중심으로 사업 도입 가능성을 검토하고, 공공의 신뢰성과 민간의 전문성을 결합한 지속가능한 주거단지 조성 방안을 마련할 계획이다.기존 민간 실버타운은 수억 원대 보증금과 높은 생활비 부담으로 일부 고소득층 중심의 주거모델에 머물렀고, 민간 운영사의 재무 상황에 따라 서비스 품질과 운영 안정성이 흔들릴 수 있다는 우려도 제기돼 왔다.이에 따라 경기도는 헬스케어리츠를 통해 공공성과 사업성을 함께 확보하고, 은퇴를 준비하는 50·60대가 보다 안정적으로 선택할 수 있는 새로운 주거대안을 마련한다는 방침이다.도는 이번 사업의 기본 방향을 ‘도민이 함께 만들고 함께 누리는 헬스케어 복지자산 모델’로 설정했다. 주요 검토 내용은 ▲건강 중심 도시 조성 ▲돌봄·의료·생활서비스가 연계된 헬스케어 플랫폼 구축 ▲도민 투자 참여를 통한 지속가능한 가치투자 실현 등이다.도민 인식조사는 여론조사 전문기관 패널을 활용한 온라인 방식으로 진행되며, 경기도 거주 18세 이상 도민이 대상이다.조사 항목은 노후 희망 주거환경을 비롯해 50·60대 헬스케어 주거단지 입주 의향, 부담 가능한 보증금·임대료·생활비 수준, 희망 부대시설, 투자 참여 의향, 수익 환원 방식 등이다.경기도는 조사 결과를 바탕으로 입지와 서비스 수준, 사업구조, 도민 투자 참여 방식 등을 구체화하고, 향후 3기 신도시 등 공공주택지구 적용 가능성을 검토할 계획이다.김수정 경기도 신도시기획과장은 “초고령사회 진입에 따라 단순한 주택 공급을 넘어 의료·돌봄·생활서비스가 결합된 새로운 주거모델이 필요한 시점”이라며 “공공성과 지속가능성을 갖춘 경기도형 헬스케어리츠 모델을 검토해 나가겠다”고 말했다.한상봉 기자