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경기 첫 ‘공공 반려동물 장례시설’ 여주에 문 열어

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한상봉 기자
한상봉 기자
수정 2026-06-03 00:34
입력 2026-06-03 00:34
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2층 규모 ‘반려마루 추모관’ 개장
화장로 2기·봉안실 408기 등 갖춰

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경기도에서 운영하는 반려동물 전문 장례시설인 ‘반려마루 추모관’이 여주시에서 문을 열고 본격 운영에 들어갔다. 사진은 반려마루 여주 모습. 경기도 제공
경기도에서 운영하는 반려동물 전문 장례시설인 ‘반려마루 추모관’이 여주시에서 문을 열고 본격 운영에 들어갔다. 사진은 반려마루 여주 모습.
경기도 제공


경기도는 공공에서 운영하는 반려동물 장례시설인 ‘반려마루 추모관’이 여주에서 문을 열고 본격 운영에 들어갔다고 2일 밝혔다.

반려마루 추모관은 여주시 명품로 355에 위치한 ‘반려마루 여주’ 안에 조성됐으며 연면적 696㎡, 지상 2층 규모로 건립됐다. 시설에는 동물 화장로 2기와 추모실 3실, 염습실, 408기 규모의 봉안실 등이 마련됐다. 경기도 최초이자 전국에서는 전북 임실에 이어 두 번째로 조성된 공공 반려동물 장례시설이다.

공개 모집을 통해 ㈜애니멀컴패니언이 전문 운영기관으로 선정됐다. ‘경기도 공설동물장묘시설 관리 및 운영 조례’에 따라 경기도민은 화장시설 사용료의 10%를 할인받을 수 있다. 여주시민과 국가유공자, 장애인, 저소득층 등에는 50% 할인 혜택이 제공된다. 시설 이용 방법과 요금 등 자세한 사항은 반려마루 추모관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이강영 도 축산동물복지국장은 “반려마루 추모관은 단순한 장묘시설을 넘어 반려동물과 함께한 소중한 시간을 기억하고 의미 있는 이별을 할 수 있는 공간”이라며 “취약계층의 경제적 부담을 덜어주는 공익적 역할을 통해 더 많은 도민이 이용하길 기대한다”고 말했다.

한상봉 기자
2026-06-03 19면
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