경기 첫 ‘공공 반려동물 장례시설’ 여주에 문 열어

구글에서 서울신문 먼저 보기

2층 규모 ‘반려마루 추모관’ 개장

화장로 2기·봉안실 408기 등 갖춰

이미지 확대 경기도에서 운영하는 반려동물 전문 장례시설인 ‘반려마루 추모관’이 여주시에서 문을 열고 본격 운영에 들어갔다. 사진은 반려마루 여주 모습.

경기도 제공

2026-06-03 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도는 공공에서 운영하는 반려동물 장례시설인 ‘반려마루 추모관’이 여주에서 문을 열고 본격 운영에 들어갔다고 2일 밝혔다.반려마루 추모관은 여주시 명품로 355에 위치한 ‘반려마루 여주’ 안에 조성됐으며 연면적 696㎡, 지상 2층 규모로 건립됐다. 시설에는 동물 화장로 2기와 추모실 3실, 염습실, 408기 규모의 봉안실 등이 마련됐다. 경기도 최초이자 전국에서는 전북 임실에 이어 두 번째로 조성된 공공 반려동물 장례시설이다.공개 모집을 통해 ㈜애니멀컴패니언이 전문 운영기관으로 선정됐다. ‘경기도 공설동물장묘시설 관리 및 운영 조례’에 따라 경기도민은 화장시설 사용료의 10%를 할인받을 수 있다. 여주시민과 국가유공자, 장애인, 저소득층 등에는 50% 할인 혜택이 제공된다. 시설 이용 방법과 요금 등 자세한 사항은 반려마루 추모관 홈페이지에서 확인할 수 있다.이강영 도 축산동물복지국장은 “반려마루 추모관은 단순한 장묘시설을 넘어 반려동물과 함께한 소중한 시간을 기억하고 의미 있는 이별을 할 수 있는 공간”이라며 “취약계층의 경제적 부담을 덜어주는 공익적 역할을 통해 더 많은 도민이 이용하길 기대한다”고 말했다.한상봉 기자