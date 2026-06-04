270대 1 뚫은 국민 아이디어 ‘톱 100’ 선정

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고도화 과정 거쳐 정책 반영·사업화 등 지원

이미지 확대 모두의 아이디어 ‘톱 100’ 서밋 포스터

세줄 요약 2만7185건 접수, 270대1 경쟁률 기록

AI·교통·복지 등 생활밀착형 아이디어 다수

3개월 고도화 뒤 9월·10월 최종 선발

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지난 4월 공모 결과 2만 7185건이 접수된 ‘모두의 아이디어’ 중 본선에 진출한 100건이 선정됐다.4일 지식재산처(지재처)에 따르면 서울 성동구 KT＆G 상상플래닛에서 ‘모두의 아이디어 Top 100 서밋’을 개최했다. 모두의 아이디어는 지난해 10월 출범한 지재처가 진행한 1호 프로젝트로 국민이 아이디어를 제안하고, 우수 아이디어를 발굴해 창업과 정책에 반영한다는 취지의 개방형 혁신 플랫폼이다.이번 프로젝트에는 2만 7185건의 아이디어가 접수돼 270 대 1의 경쟁률을 기록했다. 481명의 분야별 전문가가 참여해 실현 가능성·독창성·활용성 등을 평가했고 공정성과 객관성을 확보하기 위한 교차 검증도 진행했다.Top 100 아이디어 중 기술 분야는 인공지능(AI)을 활용한 정보통신기술(IT) 제안이 많았고 정책 분야는 교통·복지·행정 등 생활밀착형 과제가 다수 포함됐다. 제안자 나이는 최연소 19세부터 최고령 66세이며, 학생·직장인·예비창업자·연구자 등 각계각층이 참여했다.지재처는 3개월간 Top 100 아이디어 대상 집중 고도화 프로그램을 운영한다. 제안자별 아이디어 특성과 수요를 반영한 맞춤형 지원을 통해 실효성을 높일 계획이다. 모두의 아이디어는 9월 발표평가와 10월 왕중왕전을 통해 최종 수상작을 선정할 예정이다.김용선 지식재산처장은 “인공지능 시대에는 국민의 경험과 아이디어가 국가의 소중한 자원”이라며 “창의적인 생각이 창업과 정책, 기술혁신으로 이어질 수 있도록 견고하게 지원하겠다”고 밝혔다.대전 박승기 기자