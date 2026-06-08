박찬대 ‘공약 실천계획’ 요구에 주말 반납…뿔난 인천시 공무원들

“우리 조직이 당선인의 공약 이행 위한 조직이냐”

이미지 확대 더불어민주당 박찬대 인천시장 당선인이 당선 축하를 받고 있다. 뉴스1

세줄 요약 인수위 없이 공약 실천계획 제출 요구 논란

금요일 오후 전달, 주말 근무로 이어진 반발

공무원들, 악덕 사장 비유하며 강한 비판

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박찬대 인천시장 당선인 측이 인수위원회도 꾸리지 않은 채 인천시 공무원들에게 사실상 업무를 지시해 논란이 일고 있다. 공무원들은 휴식을 취해야 하는 주말에 업무를 해야 했고, 사내 게시판을 통해 “악덕 사장과 다를 바 없다”며 불만을 쏟아냈다.8일 인천시 등에 따르면 박 당선인 측은 지난 5일 오후 인천시 기획조정실장, 실·국장들을 불러 “박 당선인의 공약에 대한 실천계획을 만들어 9일까지 달라”고 요청했다.그러면서 박 당선인의 공약 약 25건을 파일로 전달했다. 이 파일에는 박 당선인 공약 제목만 있을 뿐, 공약의 내용이나 설명은 없었다.간부들이 이 같은 내용을 직원들에게 전파한 건 같은 날 오후 5시쯤이었다. 기획조정실장은 이를 전파하면서 ‘8일 오전까지’로 마감 시간을 하루 앞당겼다. 이날은 주말을 하루 앞둔 금요일이었고, 업무에 투입된 공무원들은 주말을 반납할 수밖에 없는 상황이 됐다. 더구나 5일 오후부터 7일까지 시 본청은 공사로 인한 정전이 예고돼 공무원들이 일할 공간이 없는 상태였다.공무원들은 시 온라인 커뮤니티에 불만을 쏟아냈다.공무원 A씨는 “(박 당선인이) 행정 전반을 모르니 캠프에서조차 걸러낼 수 있는 인재도 없었을 터이고”라고 했고 B씨는 “우리 공무원 조직이 당선인의 공약 이행을 위해 있는 조직이냐”며 목소리를 높였다. C씨는 “직원들의 휴일 근무가 당연해진다면 (박 당선인이) 악덕 사장과 다를 게 무엇이냐”고 비난했다.이밖에 “금요일 오후 5시 다 되어서 갑자기 퇴근하지 말라고…”, “공약 실행계획을 토·일요일 이틀 만에 만들면 그게 제대로 된 계획일까”, “시장도 직원들 휴일에 일 시키면서, 민간기업 사장이 휴일에 직원들 일 시키는 걸 막을 수 있겠나” 등의 글들이 올라왔다.상황이 이렇자 기획조정실장이 진화에 나섰다. 그는 “공약 실천계획은 박 당선인 공약이 기존 시 사업과의 연관성, 이행 가능성, 예상되는 문제점 등을 받아 사전에 파악하기 위함”이라며 “인수위가 출범하는 즉시 속도감 있게 검토하고 싶다는 요청”이라고 설명했다.박 당선인 측은 “박 당선인 공약에 대해 시가 파악한 부분을 받아 타당성, 재정성 등을 비교하기 위한 요구”라며 “와전된 것 같다”고 밝혔다.한편 박 당선인은 오는 10일 연수구 송도국제도시 지타워에 인수위를 꾸릴 계획이다.강남주 기자