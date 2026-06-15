이오수 경기도의원, ‘제3회 경기미 김밥 페스타’ 참석... 경기미 소비 확대 및 판로 지원 강조

세줄 요약 경기미 김밥 페스타 참석, 소비 촉진 강조

도래미 마켓·판매부스 점검, 현장 의견 청취

농산물 판로 확대와 농가 소득 안정 필요성 제기

이미지 확대 ▲ 이오수 의원이 수원컨벤션센터에서 열린 ‘제3회 경기미 김밥 페스타’에 참석해 참가자 및 도민들을 바라보며 환한 미소로 격려의 인사를 전하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 농정해양위원회 이오수 의원(국민의힘, 수원9)이 경기도 대표 농식품 축제로 자리 잡은 ‘경기미 김밥 페스타’에 참석해 경기미 소비 촉진과 지역 농가 지원을 위한 적극적인 행보를 펼쳤다.이오수 의원은 지난 13일 수원컨벤션센터에서 열린 ‘제3회 경기미 김밥 페스타’ 개회식을 찾아 행사 관계자 및 경연대회 참가자들을 격려하고, 경기미 소비 확대를 위한 전반적인 행사 운영 현황을 면밀히 점검했다.경기도가 주최한 이번 행사는 경기미를 활용한 김밥 경연대회를 비롯해 농식품 판매행사, 도래미 마켓, 김밥 쿠킹클래스 등 다채로운 프로그램으로 구성됐다. 이는 도민들에게 경기미의 우수성을 널리 알리고, 침체된 지역 농산물 소비를 촉진하기 위해 마련된 장이다.이날 이 의원은 개회식 직후 현장에 마련된 도래미 마켓과 농특산물 판매 부스를 하나하나 둘러보며 생산자와 도민들의 목소리를 청취했다. 행사장 내 마켓과 판매전은 생산자와 소비자가 직접 소통하고 거래하는 직거래 공간으로 운영되어, 지역 농산물 유통 단계를 줄이고 농가 소득을 실질적으로 높이는 데 기여하고 있다는 긍정적인 평가를 받았다.평소 이 의원은 의정활동을 통해 “농업은 생산도 중요하지만 결국 판로가 확보되어야 농업인이 안정적인 소득을 올릴 수 있다”는 확고한 철학을 강조해 왔다. 특히 제1회 행사부터 매년 지속적으로 참여해 온 이 의원은 경기미를 포함한 경기도산 농산물의 소비 확대와 안정적인 판로 개척의 필요성을 꾸준히 역설해 왔다.이오수 의원은 “앞으로도 경기도 농산물의 판로 확대와 소비 촉진을 위한 정책적 지원에 지속적인 관심을 쏟겠다”라며 “농업인과 소비자가 상생하며 동반 성장할 수 있는 건강한 유통 환경을 조성하는 데 최선을 다할 것”이라고 포부를 밝혔다.올해로 3회째를 맞이한 경기미 김밥 페스타는 차별화된 콘텐츠를 통해 경기미 소비 유도와 경기도 농식품 홍보를 성공적으로 이끌어내며 도민들의 뜨거운 관심 속에 대표적인 지역 축제로 안착했다.양승현 리포터