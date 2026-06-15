서울시, 진로 설계 지원 ‘청년인생설계학교 2기’ 모집

‘삶의 만족도·자기효능감’ 향상 효과

진로 고민 유형 따른 4가지 맞춤 코스

이미지 확대 서울시 ‘2026년 청년인생설계학교 홍보 포스터’.

서울시 제공

세줄 요약 청년인생설계학교 2기 모집, 진로·고립 지원

라이프·커리어·리더십·스케치 4개 코스 운영

배려 청년 우선 선발, 만족도·효능감 상승

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서울시는 ‘2026년 청년인생설계학교 2기’()를 모집한다고 15일 밝혔다. 이는 청년의 진로 찾기를 돕우면서 장기간 고립 상태에 빠진 청년을 지원하는 대표 성장 지원 프로그램이다.2기에는 ▲라이프(삶의 방향 설정) ▲커리어(진로 설계) ▲리더십(실전 역량 강화) ▲스케치(진로 탐색 지원) 등 총 4개 코스를 운영한다. 먼저 라이프·커리어·리더십 코스는 19~39세 서울 거주 청년 누구나 신청할 수 있다. 의무복무 제대군인은 복무기간에 따라 최대 42세까지 가능하다.스케치 코스는 서울 거주 19~29세 대학 비진학 청년만 참여할 수 있다. 의무복무 제대군인은 최대 3년까지 연장돼 32세까지 신청 가능하다. 기준 중위소득 100% 이하 가구, 자립준비청년, 가족돌봄청년 등 사회적 배려가 필요한 청년은 정원의 50% 내에서 우선 선정한다.한편 참가자를 대상으로 시에서 지난해 만족도 조사를 실시한 결과 2024년 4.58점에서 2025년 4.63점으로 오른 것으로 나타났다. 또 프로그램 참여 전후 삶의 만족도와 자기효능감 등 긍정적 자기 인식 수준도 평균 16% 상승했다.김철희 서울시 미래청년기획관은 “청년인생설계학교로 더 많은 청년이 자신만의 속도로 성장하고 새로운 도전에 나설 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.유규상 기자