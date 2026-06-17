층간소음 대신 인사 나누는 아파트…공동체 회복 돕는 금천구

5개 단지·7개 단체 참여

이미지 확대 금천구 공동주택 공동체 활성화 사업 서울 금천구에서 지난 5일 ‘공동주택 공동체 활성화 공모사업 협약식’을 진행한 뒤 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다.

금천구 제공

세줄 요약 공동주택 주민 소통·화합 사업 추진

5개 단지 7개 공동체 선정·보조금 지원

층간소음 예방·환경보호 등 프로그램 운영

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서울 금천구는 공동주택 주민들의 소통과 화합을 증진하기 위해 ‘2026년 공동주택 공동체 활성화 사업’을 본격 추진한다고 17일 밝혔다.공동주택 공동체 활성화 사업은 이웃 간 교류를 활성화하고 공동체 의식을 높이기 위한 주민참여형 사업이다.구는 지난 4월 공모를 거쳐 5개 공동주택 단지의 7개 주민공동체를 최종 선정했다. 사업 규모와 내용에 따라 총사업비의 60% 범위 안에서 보조금을 지원한다.올해는 총 1500만원의 사업비를 지원할 예정이다.이들은 12월까지 층간소음 예방 캠페인, 환경보호 실천 활동, 건강 먹거리 체험, 녹색 장터 운영, 세대공감 텃밭 가꾸기, 김장 나눔, 마을축제 등 다양한 프로그램을 진행한다.구는 사업의 원활한 추진을 위해 공동주택 동행매니저를 통해 사업 추진 과정 전반에 대한 모니터링과 컨설팅을 지원할 계획이다.앞서 구는 지난해 단지를 찾아가는 ‘축제형 공동주택 공감학교’를 열기도 했다.유성훈 구청장은 “이웃 간 소통과 배려가 살아있는 공동체 문화 조성을 위해 다양한 주민참여 사업을 적극 지원하겠다”고 말했다.김주연 기자