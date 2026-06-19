민선 9기 금천구청장직 인수위 출범…최기찬 “새로운 미래”

유희복 위원장 등 3개 분과 15명

이미지 확대 금천구청장 민선 9기 인수위원회 출범 최기찬(뒷줄 왼쪽 여섯번째) 서울 금천구청장 당선인이 지난 8일 민선 8기 인수위원회 출범식에서 참석자들과 기념사진을 찍고 있다.

금천구 제공

세줄 요약 민선 9기 금천구청장직 인수위 출범

기획경제·행정안전·문화복지 3개 분과 구성

주민 체감형 정책 발굴과 가교 역할 당부

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최기찬 민선 9기 서울 금천구청장 당선인의 구정 운영 방향을 설계할 ‘민선 9기 금천구청장직 인수위원회’가 출범했다.19일 금천구는 지난 18일 대강당에서 최 당선인, 유희복 위원장(전 금천구체육회장), 경만선 부위원장(전 서울시의원) 등이 참석한 가운데 인수위 출범식을 열었다고 밝혔다.인수위는 기획경제, 행정안전, 문화복지 등 3개 분과로 운영되며 총 15명으로 구성된다. 이날 인수위 자문위원 31명과 지역 자문위원 26명도 함께 위촉됐다.이날 위촉장을 받은 인수위원들은 운영 계획을 의결하고 향후 활동 방향을 논의했다. 이들은 “금천구 주요 현안과 발전 과제를 면밀히 검토해 주민의 목소리를 반영한 실효성 있는 정책 대안을 마련하겠다”고 밝혔다.최 당선인은 “인수위는 민선 8기와 민선 9기를 연결하는 가교 역할을 할 것”이라며 “주민이 체감할 수 있는 변화와 발전을 이루기 위해 다양한 의견을 수렴하고 실현 가능한 정책을 발굴하는 데 최선을 다해 달라”고 당부했다.최 당선인은 7개 지자체 통합 경부선철도지하화 추진위원회 위원장을 역임했고, 10·11대 서울시의원을 지냈다.김주연 기자