신복자 서울시의회 예산정책위원회 위원장, 제7기 예산정책위원회 해단식 개최

서울시의회 제7기 예산정책위원회 해단식 및 제4차 전체회의 개최

2025년 11월 출범 이후 총 4차례 전체회의와 연구발표회 통해 정책 시사점 제시

“위원회의 연구와 논의가 서울의 지속가능한 발전과 건전한 재정운영 위한 밑거름 되길 기대”

이미지 확대 최호정 의장(왼쪽)과 신복자 위원장이 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 지난 24일 열린 제7기 예산정책위원회 제4차 전체회의(해단식). 서울시의회 제공

세줄 요약 제7기 예산정책위원회 해단식 개최

4차례 회의·연구발표로 재정 현안 검토

사례집 발간, 의정·정책 참고자료 활용

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서울시의회 제7기 예산정책위원회(위원장 신복자, 동대문4)는 지난 24일 해단식 및 제4차 전체회의를 개최했다. 예산정책위원회는 그동안 적극적으로 추진해온 서울시 예산·재정 분야의 다각적인 연구 성과를 되짚어보고, 주요 정책 자문 활동의 결실을 공유하는 뜻깊은 시간을 가졌다.예산정책위원회는 서울시의회의 예산·재정 분야 의정활동의 전문성을 높이고 정책 개발을 지원하기 위해 설치됐으며, 시의원 17명과 재정·행정·정치 분야 전문가 8명 등 총 25명으로 구성돼 운영됐다.이날 해단식에서는 그간 헌신적인 의정 자문 활동을 펼쳐온 위원들에게 감사장이 수여됐으며, 이어 위원회의 주요 운영 성과를 함께 돌아보고, 위원별 활동 소회와 향후 재정 발전을 위한 제언을 자유롭게 공유하는 소통의 시간이 진행됐다.최호정 서울시의회 의장(서초4)은 감사장을 수여한 후 “제7기 예산정책위원회는 변화하는 재정환경과 다양한 정책현안 속에서 서울의 지속가능한 발전과 시민 삶의 질 향상을 위한 정책적 해법을 모색해 왔다”며 “위원회 활동을 통해 축적된 지식과 경험이 서울시의 미래를 준비하는 소중한 자산이 되기를 바란다”고 밝혔다.제7기 예산정책위원회는 총 4차례의 전체회의와 연구발표회를 개최하고, 서울시가 직면한 재정 현안과 중장기 정책 과제에 대한 연구와 논의를 진행해 재정환경 변화에 대응하기 위한 정책적 시사점을 제시했다.한편 위원회는 이번 해단식을 끝으로 공식 활동을 모두 마무리한다. 그동안의 치열한 연구와 논의 결과물은 ‘제7기 예산정책위원회 사례집’으로 발간됐으며, 여기에는 위원회가 심도 있게 다뤄온 주요 재정 현안과 정책 제언 등이 체계적으로 수록됐다. 해당 사례집은 향후 시의원들의 의정활동은 물론, 서울시 재정 정책 수립을 위한 핵심 참고자료로 적극 활용될 전망이다.신복자 위원장은 “제7기 예산정책위원회는 비교적 짧은 활동 기간에도 불구하고 예산·재정 분야의 주요 과제를 심도 있게 검토하며 의미 있는 결과를 만들어냈다”면서 “위원 여러분의 전문성과 헌신을 바탕으로 축적된 연구와 논의가 서울의 지속가능한 발전과 건전한 재정운영을 위한 밑거름이 되기를 기대한다”고 강조했다.류정임 리포터