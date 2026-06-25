서울시, ‘러브버그’ 발생 대응에 드론·미생물 총동원

러브버그 방제용 살수 드론 신규 도입

서울형 친환경 방제 모델 마련 계획

이미지 확대 서울시가 붉은등우단털파리(러브버그) 친환경 방제를 위해 시범운영 중인 살수드론.

서울시 제공

세줄 요약 친환경 살수 드론 첫 도입

BTI 미생물 제제·포집기 확대

민원 다발 지역 중심 대응 강화

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서울시가 올여름 붉은등우단털파리(러브버그) 대발생에 대비해 친환경 살수 드론을 처음 도입하는 등 긴급 대응에 나섰다고 25일 밝혔다. 시는 6월 중순부터 7월 초순을 집중 대비 기간으로 정하고 일일 모니터링과 민원 다발 지역 중심 현장 대응 체계를 강화한다.특히 이번에 도입되는 살수 드론은 불암산과 수락산 등을 중심으로 총 4회 시범 운영된다. 물방울의 낙하 압력으로 러브버그의 날개가 물에 노출되면 비행 능력이 떨어지는 특성을 고려했다. 시는 사람의 접근이 어려운 산림 인접지 등을 대상으로 방제 효율을 높이고자 한다.시는 지난 5월 러브버그 유충 발생을 사전에 억제하기 위해 친환경 미생물 제제(BTI)를 활용한 유충 구제 시범 사업을 실시한 바 있다. 올해 사업 규모는 당초 은평구와 노원구 2개 지역, 총 1만 2600㎡로 예정됐으나 선제적 대응을 위해 4개 지역 총 3만 1500㎡로 2.5배 확대 운영했다.유인 물질 포집기 역시 계획했던 1300대에서 4895대로 대폭 늘려 25개 자치구에 설치했다. 아울러 빛을 이용한 대량 고공 포집기를 불암산에 설치해 러브버그의 발생 밀도와 양상을 지속적으로 모니터링하고 있다.시는 러브버그가 생태계 유익종임을 고려해 완전 박멸 대신 개체 수 감소와 시민 불편 최소화에 초점을 맞췄다. 이번 시범 사업을 통해 방제 효과를 검토하고 데이터를 축적하여 향후 발생 예측 정확도를 높이면서 현장 중심의 스마트 통합 방역 체계를 단계적으로 구축할 계획이다.조영창 서울시 시민건강국장은 “발생 예측부터 유충 관리, 현장 대응까지 단계별 관리 체계를 고도화해 보다 효과적이고 지속 가능한 서울형 방제 모델을 구축해 나가겠다”고 밝혔다.유규상 기자