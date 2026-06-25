강남구 “소상공인 지원책 한 번에 알려드립니다”

29일 삼성2문화센터에서 정책 설명회

이미지 확대 서울 강남구 제공

세줄 요약 소상공인 정부지원 설명회 개최

정책자금·보증제도·지원사업 안내

동행플러스 참여업체·일반 소상공인 참여

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서울 강남구는 29일 오후 2시부터 5시까지 삼성2문화센터 7층 공연장에서 소상공인을 대상으로 정부지원 정책 설명회를 연다고 25일 밝혔다.설명회는 구가 추진하는 ‘소상공인 동행플러스’ 사업의 하나로, 강남구상공회와 함께 마련했다. 동행플러스 사업은 소상공인에게 제품 홍보와 판매 기회를 제공하는 사업이다. 구는 지난 4월 28일부터 5월 19일까지 공개 모집을 거쳐 참여 업체 30개소를 선정했다. 이들 업체에는 6월부터 1대 1 맞춤형 개별 컨설팅을 제공하고 있다. 이번 설명회는 선정 업체뿐 아니라 관심 있는 다른 소상공인도 참여할 수 있도록 문을 넓혔다.설명회 주요 내용은 정책자금 종류와 활용 방법, 신용보증·기술보증·지역보증 제도, 중앙정부와 지방정부, 산하기관의 소상공인 지원사업 등이다. 구는 10월에도 정부지원사업 설명회를 한 차례 더 열 계획이다. 참여를 원하는 소상공인은 포스터의 정보무늬(QR코드)를 통해 강남구상공회 홈페이지에서 신청할 수 있다.동행플러스 참여 업체들은 하반기 오프라인 동행마켓에도 참여한다. 동행마켓은 소상공인이 만든 제품을 직접 홍보하고 판매할 수 있는 자리다. 구는 8월부터 11월까지 4차례 마켓을 운영한다. 8월 13일부터 16일까지 코엑스에서 열리는 핸드아티코리아, 11월 12일부터 15일까지 킨텍스에서 열리는 메가쇼 등 대형 박람회에 참여하고, 양재천과 강남구청역 일대에서는 야외마켓을 두 차례 선보일 예정이다.조성명 구청장은 “앞으로도 지역 경제가 활력을 되찾을 수 있는 현장 중심의 지원을 이어가겠다”고 말했다.김동현 기자