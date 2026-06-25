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구로구, 장애인·돌봄가족 힐링프로그램…재능기부 활용

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서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-06-25 13:23
입력 2026-06-25 13:23
세줄 요약
  • 재능기부로 장애인·돌봄가족 힐링프로그램 운영
  • 건강마을공동체 4개 팀, 시설 6곳 방문
  • 난타·그림·친환경 체험으로 건강증진 지원
서울 구로구가 지역사회중심재활사업으로 건강지도자와 함께하는 장애인 및 돌봄가족 힐링프로그램을 운영한다고 25일 밝혔다.

구로구는 건강마을공동체 사업과 연계해 주민 재능 기부를 활용한 신규 프로그램을 마련했다. 건강마을공동체 주민조직 4개 팀이 장애인 이용 시설과 장애아동 시설 등 6곳을 찾아 난타 공연, 그림활동 등을 선보인다. 건강마을공동체는 주민이 주도적으로 건강증진 활동을 실천하는 네트워크다.

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서울 구로구 건강마을공동체 참가자들이 장애인 이용시설을 찾아 난타 공연을 하고 있다. 구로구 제공
서울 구로구 건강마을공동체 참가자들이 장애인 이용시설을 찾아 난타 공연을 하고 있다.
구로구 제공


프로그램은 지난 6월 10일 예은장애인주간보호시설에서 친환경 제품 만들기 활동을 시작으로 6월 24일 난타 공연 및 체험활동을 진행했다. 이어 오는 11월까지 늘푸름보호작업장, 아나율장애아어린이집 등을 찾아간다. 특히 별도의 예산 투입 없이 주민들의 자발적인 재능 기부로 운영된다.

구는 장애인과 가족을 대상으로 원예, 공예, 숲 힐링 등 다양한 돌봄 가족 지지 프로그램을 운영해왔다. 앞으로도 지역사회 인적·물적 자원을 적극 발굴해 장애인의 건강증진과 사회참여를 지원할 계획이다.



장인홍 구로구청장은 “앞으로도 지역사회 자원을 적극 연계해 장애인의 건강과 삶의 질 향상은 물론 장애인에 대한 인식 개선에도 힘쓰겠다”고 밝혔다.

서유미 기자
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