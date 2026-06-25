메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

서울시, 이공계 인재 연구 몰입 돕는 ‘성장주택’ 공급한다

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-06-25 15:51
입력 2026-06-25 15:51
UNMASK: 기사 반응 MBTI
당신이 읽은 기사에 대한 반응을 추적하여 무의식 속의 MBTI를 찾아줍니다.
이 테스트는 뉴스 소비 패턴과 감정적 피드백을
AI 알고리즘으로 분석합니다.
MBTI 분석 시작
UNMASK: 기사 반응 MBTI
STEP 01. 당신이 알고 있는 자신의 MBTI를 선택해주세요.
  • ENFJ
  • ENFP
  • ENTJ
  • ENTP
  • ESFJ
  • ESFP
  • ESTJ
  • ESTP
  • INFJ
  • INFP
  • INTJ
  • INTP
  • ISFJ
  • ISFP
  • ISTJ
  • ISTP
MBTI 질문 시작
UNMASK: 기사 반응 MBTI
QUESTION.
1 / 8
12%
한국 축구대표팀의 2연속 패배에 대한 뉴스를 읽고 나서 당신은 축구에 대한 흥미를 잃었나요?
  • 매우 그렇다
    5
  • 그렇다
    4
  • 보통이다
    3
  • 아니다
    2
  • 전혀 아니다
    1
UNMASK: 기사 반응 MBTI
STEP 02. ANALYSIS COMPLETE
E (외향)
50%
N (직관)
75%
F (감정)
66%
P (인식)
50%
입력한 MBTI
ISFJ
VS
AI 분석 결과
ENFP
X. "팩트가 당신의 숨겨진 페르소나를 깨웠습니다."
평소와 다른 결과가 나온 건 오류가 아닙니다. 특정 주제 앞에서 당신의 뇌는 평소보다 훨씬 더 분석된 성향답게 반응하고 있습니다. 뉴스를 대하는 당신의 진짜 본능을 확인해 보세요.
O. "당신의 자아는 어떤 순간에도 흔들림이 없군요."
분석 엔진이 도출한 결괏값이 입력하신 정보와 완벽히 일치합니다. 당신은 본인의 성향을 명확히 인지하고 있을 뿐만 아니라, 뉴스 데이터를 처리할 때도 그 신념을 행동으로 옮기는 매우 객관적인 분석가입니다.
테스트 다시하기
DEEP SCAN: 정밀 분석 시작
기사원문 다시 읽기
thumbnail - 서울시, 이공계 인재 연구 몰입 돕는 ‘성장주택’ 공급한다

서울시, 이공계 인재 연구 몰입 돕는 ‘성장주택’ 공급한다
다른 뉴스 성향 분석
"다른 주제의 기사에서는 당신의 본성이 어떻게 변할까요? 아래 기사로 분석해보세요."
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기