관악구 별빛내린천에서 음악분수 보며 야간산책

서울 관악구는 지난 24일 별빛내린천 수변무대에서 음악분수 개장식을 열었다고 25일 밝혔다.

이미지 확대 관악구 별빛내린천 음악분수 서울 관악구 별빛내린천 음악분수를 시민들이 관람하는 모습.

관악구 제공

이 음악분수는 별빛내린천을 명소로 만들기 위해 봉림교 상류에 설치된 수경시설이다.

길이 44ｍ, 폭 2.8ｍ의 ‘직선형 분수’로 5가지 형태를 연출할 수 있다.

최고 20ｍ까지 솟아오르는 시원한 물줄기가 음악, 조명과 어우러져 역동적인 볼거리를 선사한다.

이미지 확대 관악구 별빛내린천 음악분수 박준희(왼쪽 여덟번째) 서울 관악구청장이 지난 24일 별빛내린천 음악분수 개장식에서 주민들과 기념 사진을 찍고 있다.

관악구 제공

분수 주변에는 수변 테라스와 무대도 갖춰져 있다. 주변에는 즐길 수 있는 신원시장·별빛신사리 등 상권도 발달돼 있다.

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음악분수는 10월까지 매일 정오와 오후 7시, 8시에 20분씩 운영된다.구는 별빛내린천에 ‘머물고 즐기는 관광 콘텐츠’를 강화함에 따라 장시간 체류 방문객 비중이 늘고 지역 경제에도 활력을 불어넣을 것으로 기대한다. 아울러 구는 2024년 가설한 신화교 밑에도 조명을 신설했다. 경관조명은 매일 일몰 후 30분 이후부터 오후 10시까지 탄력적으로 운영된다.박준희 구청장은 “지난 민선 7, 8기에 걸쳐 별빛내린천 명소화 사업부터 생태하천 복구까지 주민의 힐링 시설을 확보하는 데 주력해왔다”며 “체류형 관광 콘텐츠도 계속 발굴할 것”이라고 말했다.김주연 기자