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여수세계섬박람회 조직위, 주행사장 현장 점검 나서

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류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2026-06-26 10:50
입력 2026-06-26 10:50

전시관 시설 점검과 우기 대비 공사 7월 조기 완공 등 추진

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여수세계섬박람회 조직위원회가 지난 25일 섬박람회 주행사장인 돌산 진모지구 현장 점검을 하고 있다.
여수세계섬박람회 조직위원회가 지난 25일 섬박람회 주행사장인 돌산 진모지구 현장 점검을 하고 있다.


2026여수세계섬박람회 조직위원회가 지난 25일 섬박람회 주행사장인 돌산 진모지구의 현장 점검을 실시했다.

이번 점검은 주행사장 시설 점검과 여름철 기상 이변 등을 대비해 공기를 최대한 앞당겨 7월 내에 모든 시설 및 인프라를 완료하기 위해 진행됐다.

이날 현장 점검에 나선 박수관 조직위원장은 주행사장의 모든 시설 공사를 최대한 앞당겨 7월 내에 모두 완료하고 관람객 안전과 편의시설 구축에도 만전을 기해 줄 것을 주문했다.

그는 주행사장 조성 현황 점검 외에도 교통 혼잡 해소를 위해 해상교통 수단으로 추진하고 있는 요트를 직접 시승해 운항 노선을 점검하고 계류장 주변 환경 정비 및 요트 계류장에서 주행사장으로 진입하는 노을길의 그늘막 쉼터 등의 편의시설 보강도 주문했다.

박 위원장은 “앞으로 남은 3개월 동안 행사 운영과 교통, 안전관리까지 전 분야를 면밀히 점검하고 준비해 관람객들이 안심하고 찾을 수 있는 섬박람회가 되도록 하겠다”고 밝혔다.

2026여수세계섬박람회는 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 61일간 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’란 주제로 돌산 진모지구 일원에서 개최될 예정이다.

여수 류지홍 기자
세줄 요약
  • 주행사장 돌산 진모지구 현장 점검 실시
  • 7월 내 시설·인프라 완료 목표 제시
  • 요트 시승·쉼터 보강 등 편의 점검
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