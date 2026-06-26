여수세계섬박람회 조직위, 주행사장 현장 점검 나서

전시관 시설 점검과 우기 대비 공사 7월 조기 완공 등 추진

이미지 확대 여수세계섬박람회 조직위원회가 지난 25일 섬박람회 주행사장인 돌산 진모지구 현장 점검을 하고 있다.

세줄 요약 주행사장 돌산 진모지구 현장 점검 실시

7월 내 시설·인프라 완료 목표 제시

요트 시승·쉼터 보강 등 편의 점검

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2026여수세계섬박람회 조직위원회가 지난 25일 섬박람회 주행사장인 돌산 진모지구의 현장 점검을 실시했다.이번 점검은 주행사장 시설 점검과 여름철 기상 이변 등을 대비해 공기를 최대한 앞당겨 7월 내에 모든 시설 및 인프라를 완료하기 위해 진행됐다.이날 현장 점검에 나선 박수관 조직위원장은 주행사장의 모든 시설 공사를 최대한 앞당겨 7월 내에 모두 완료하고 관람객 안전과 편의시설 구축에도 만전을 기해 줄 것을 주문했다.그는 주행사장 조성 현황 점검 외에도 교통 혼잡 해소를 위해 해상교통 수단으로 추진하고 있는 요트를 직접 시승해 운항 노선을 점검하고 계류장 주변 환경 정비 및 요트 계류장에서 주행사장으로 진입하는 노을길의 그늘막 쉼터 등의 편의시설 보강도 주문했다.박 위원장은 “앞으로 남은 3개월 동안 행사 운영과 교통, 안전관리까지 전 분야를 면밀히 점검하고 준비해 관람객들이 안심하고 찾을 수 있는 섬박람회가 되도록 하겠다”고 밝혔다.2026여수세계섬박람회는 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 61일간 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’란 주제로 돌산 진모지구 일원에서 개최될 예정이다.여수 류지홍 기자