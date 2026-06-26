은평구 수색역에 28층·696가구 ‘어르신 안심주택’ 생긴다

퇴원 후 머무는 ‘중간집’도

이미지 확대 수색역 ‘어르신 안심주택’ 조감도 수색역 ‘어르신 안심주택’ 조감도

서울시 제공

이미지 확대 수색역 인근 ‘어르신 안심주택’ 예정지 수색역 ‘어르신 안심주택’ 예정지

서울시 제공

세줄 요약 수색역 인근 어르신 안심주택 696가구 조성

데이케어센터·중간집 등 돌봄시설 배치

저층 상업시설·보행통로로 지역 편의 확충

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서울 은평구 수색역 인근에 어르신들이 주거부터 돌봄 등 편의시설을 누릴 수 있는 ‘어르신 안심주택’이 들어선다.서울시는 25일 열린 제3차 공공지원민간임대주택 통합심의위원회에서 이러한 내용의 ‘어르신 안심주택 공급촉진지구 지정 및 사업계획안’이 조건부 가결됐다고 26일 밝혔다.이에 따라 은평구 수색동 72-2번지 일대에 지하 7층∼지상 28층의 어르신 안심주택이 조성된다. 민간임대 578가구와 공공임대 118가구 등 총 696가구 규모다.단지 안팎으로는 어르신을 위한 시설이 들어선다. 낮 동안 어르신을 보호하는 데이케어센터와 시니어클럽이 조성된다. 병원에서 퇴원한 어르신이 집으로 돌아가기 전 잠시 머물며 돌봄 서비스를 받을 수 있는 ‘중간집’도 운영된다.또 헬스클럽과 어르신 맞춤형 식당, 메디컬 케어센터 등 고령층 특화 커뮤니티 공간이 만들어진다.지역 주민을 위한 보행 환경도 챙긴다. 건물 저층부인 지하 1층∼지상 2층에는 인근 주민들도 이용할 수 있는 상업시설을 배치하고, 수색역까지 연결되는 공공보행통로도 확보할 계획이다.최진석 시 주택실장은 “심의 통과로 수색역 역세권에 양질의 주택을 빠르게 공급할 수 있게 됐다”며 “어르신들이 주거 걱정 없이 건강하게 노후를 보낼 수 있는 것은 물론 보행로와 편의시설을 확충해 지역 활성화도 기대된다”고 말했다.김주연 기자