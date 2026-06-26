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은평구 수색역에 28층·696가구 ‘어르신 안심주택’ 생긴다

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김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-06-26 12:15
입력 2026-06-26 12:15

퇴원 후 머무는 ‘중간집’도

서울 은평구 수색역 인근에 어르신들이 주거부터 돌봄 등 편의시설을 누릴 수 있는 ‘어르신 안심주택’이 들어선다.

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수색역 ‘어르신 안심주택’ 조감도
수색역 ‘어르신 안심주택’ 조감도 수색역 ‘어르신 안심주택’ 조감도
서울시 제공


서울시는 25일 열린 제3차 공공지원민간임대주택 통합심의위원회에서 이러한 내용의 ‘어르신 안심주택 공급촉진지구 지정 및 사업계획안’이 조건부 가결됐다고 26일 밝혔다.

이에 따라 은평구 수색동 72-2번지 일대에 지하 7층∼지상 28층의 어르신 안심주택이 조성된다. 민간임대 578가구와 공공임대 118가구 등 총 696가구 규모다.

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수색역 인근 ‘어르신 안심주택’ 예정지
수색역 인근 ‘어르신 안심주택’ 예정지 수색역 ‘어르신 안심주택’ 예정지
서울시 제공


단지 안팎으로는 어르신을 위한 시설이 들어선다. 낮 동안 어르신을 보호하는 데이케어센터와 시니어클럽이 조성된다. 병원에서 퇴원한 어르신이 집으로 돌아가기 전 잠시 머물며 돌봄 서비스를 받을 수 있는 ‘중간집’도 운영된다.

또 헬스클럽과 어르신 맞춤형 식당, 메디컬 케어센터 등 고령층 특화 커뮤니티 공간이 만들어진다.

지역 주민을 위한 보행 환경도 챙긴다. 건물 저층부인 지하 1층∼지상 2층에는 인근 주민들도 이용할 수 있는 상업시설을 배치하고, 수색역까지 연결되는 공공보행통로도 확보할 계획이다.
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최진석 시 주택실장은 “심의 통과로 수색역 역세권에 양질의 주택을 빠르게 공급할 수 있게 됐다”며 “어르신들이 주거 걱정 없이 건강하게 노후를 보낼 수 있는 것은 물론 보행로와 편의시설을 확충해 지역 활성화도 기대된다”고 말했다.

김주연 기자
세줄 요약
  • 수색역 인근 어르신 안심주택 696가구 조성
  • 데이케어센터·중간집 등 돌봄시설 배치
  • 저층 상업시설·보행통로로 지역 편의 확충
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