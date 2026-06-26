“주민을 위하는 중구의회”…10대 의원 당선인 오리엔테이션

윤판오 중구의회 의장 특강 등 상견례

이미지 확대 제10대 중구의회 의원 당선자 오리엔테이션 윤판오(왼쪽 네번째) 서울 중구의회 의장을 비롯한 제10대 중구의회 의원 당선자들이 구의회 본회의장에서 열린 오리엔테이션에서 기념 사진을 찍고 있다.

중구의회 제공

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서울 중구의회는 지난 22일 본회의장에서 제10대 중구의회 의원 당선자를 대상으로 오리엔테이션을 열었다고 26일 밝혔다.이날 오리엔테이션은 다음달 1일 시작되는 본격적인 의정 활동을 준비하기 위해 마련됐다. 의회 조직과 주요 현황을 소개한 뒤 의회사무과 직원 상견례, 윤판오 의장의 ‘의정활동 노하우와 실전 가이드’ 특강 순으로 진행됐다.이날 특강에서 윤 의장은 의정 일정과 주요 현안을 설명하며 실무 역량 강화를 당부했다. 그는 “끊임없이 연구하고 공부하며 전문성을 높여 중구 발전을 위해 최선을 다해달라”며 “중구의회의 모든 정책과 결정은 오직 주민을 위한 것이어야 한다”고 강조했다.6·3 지방선거에서 선출된 제10대 중구의회 의원은 총 9명으로 더불어민주당은 5석, 국민의힘은 4석을 차지했다. 중구의회는 앞으로 4년간 주민과 가까운 곳에서 소통하며 구민 행복과 중구 발전을 위한 의정활동을 펼친다는 계획이다.김주연 기자