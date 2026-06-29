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서초구 “법조단지에서 미션 수행하고 ‘캐시워크’ 보상 받으세요”

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박재홍 기자
박재홍 기자
수정 2026-06-29 14:36
입력 2026-06-29 14:36

법조단지 명소 찾아 스탬프 투어 및 인증샷 미션

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서울 서초구 ‘사법정의 허브 미션 챌린지 시즌2’ 포스터 서초구 제공
서울 서초구 ‘사법정의 허브 미션 챌린지 시즌2’ 포스터
서초구 제공


서울 서초구는 서초역 일대 ‘아·태 사법정의 허브’ 주요 명소를 알리고 방문객을 확대하기 위한 ‘사법정의 허브 미션 챌린지 시즌2’(포스터)를 진행한다고 29일 밝혔다. 참가자들이 지정된 미션을 수행하면 보상을 받을 수 있는 행사다.

‘아·태 사법정의 허브’는 대법원, 대검찰청, 서울고등법원, 서울고등검찰청 등 대한민국을 대표하는 주요 사법기관과 법조 단체가 밀집한 서초동 법조단지 일대를 아시아·태평양 지역의 사법정의 중심지로 조성하는 구 역점사업 이다.

이번 행사에 참여하려면 서초구 법조단지의 대표 상징물과 명소인 서리풀공원, 대법원, 천년향 상징공간 등 아·태 사법정의 허브 주요 거점을 방문해 스마트폰 위치정보(GPS)를 통해 도장을 찍고, 제시된 사진을 단서로 주요 상징물을 찾아 촬영하는 인증샷 미션을 수행하면된다.

걸어서 이동한 거리만큼 상품권 등으로 돌려받을 수 있는 애플리케이션인 ‘캐시워크’를 통해 보상을 받는다. 스탬프 투어는 미션 달성 시 즉시 리워드가 지급되며, 챌린지 종료 후에는 최종 보상도 함께 제공된다. 인증샷 챌린지는 챌린지 종료 후 누적 미션 달성 결과에 따라 최종 보상이 제공된다.



전성수 구청장은 “이번 미션 챌린지 시즌 2는 주민과 방문객들이 일상 속에서 사법정의 허브 공간을 보다 쉽고 재미있게 체험할 수 있도록 마련했다”며 “많은 분이 사법정의 허브 곳곳을 걸으며 공간에 담긴 가치와 의미를 함께 느껴보시길 바란다”고 밝혔다.

박재홍 기자
세줄 요약
  • 서초구, 법조단지 명소 홍보 미션 행사 추진
  • 서리풀공원·대법원 등 거점 방문 인증 진행
  • 캐시워크 연계 즉시 리워드와 최종 보상 제공
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