강형구 순천시의장 “그동안 감사했습니다”···20년 의정활동 마무리

강 의장 “모두가 행복한 순천 꿈꿔”

이미지 확대 강형구 순천시의장이 20년간의 의정활동을 마무리하며 시민들에게 감사의 마음을 담은 인사를 전했다.

세줄 요약 20년 의정활동 마무리, 시민에 감사 인사

4선 의장, 신뢰와 성원에 대한 소회

평범한 시민 복귀, 순천 발전 응원

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“모두가 행복한 순천을 꿈꾸며 평범한 시민으로 돌아가겠습니다. 그동안 진심으로 감사했습니다.”강형구 순천시의회 의장이 20년간의 의정활동을 마무리하며 시민들에게 감사의 마음을 담은 인사를 전했다.4선 경력의 강 의장은 “처음 의원이 됐을 때의 떨림이 아직도 생생한데, 어느새 이렇게 긴 시간이 흘러 작별을 고하게 됐다”며 그동안의 소회를 밝혔다. 특히 순천시의회 의장직을 수행하며 무거운 책임을 다할 수 있었던 것은 시민들이 보내준 신뢰 덕분이었다고 강조했다. 그는 “순천이 겪어온 수많은 고비와 변화의 시기마다 시민 여러분은 늘 든든한 버팀목이 되어주셨다”며 깊은 감사를 표했다.강 의장은 오는 7월 새로운 출발선에 서게 될 순천시에 대해서는 “어느 동네에 사시든 모든 시민이 골고루 잘사는 풍요로운 순천, 웃음이 깃든 순천을 꿈꿔본다”고 기원했다.그는 평범한 시민으로 돌아가지만 순천의 발전을 계속 응원하겠다는 뜻도 밝혔다. 이어 “20년간 시민을 위해 일할 수 있었던 것이 제 인생에서 가장 감사하고 영광스러운 시간이었다”며 “이 은혜를 잊지 않고 살아가겠다”고 다시 한번 깊이 고개를 숙였다.순천 최종필 기자