“집에서 돌봄 받아 편안해요”…영등포형 통합돌봄 ‘눈길’

통합돌봄 안내서 1500부 제작·배부

이미지 확대 서울 영등포구 2026년 통합돌봄 안내책자 표지.

영등포구 제공

세줄 요약 집에서 받는 맞춤 돌봄 서비스 확대

낙상·질환 대응 재활과 식사지원 연계

통합지원회의로 750건 돌봄 연결

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낙상 사고로 큰 수술을 받은 김모(82)씨는 퇴원 후 자택 화장실에 안전 손잡이와 미끄럼 방지 매트를 설치하고 전문 운동지도사의 방문 재활운동을 지원받으며 다시 일상을 되찾았다. 김씨는 “이제 집 안에서도 넘어질 걱정 없이 편안하게 지낸다”고 전했다.만성 신장질환을 앓고 있는 이모(75)씨도 건강 상태에 맞춘 저염 환자식을 정기적으로 지원받으며 식사 걱정을 덜었다. 이씨는 “혼자서는 밥 한 끼 챙기기도 어려웠는데 건강에 맞는 식사가 집 앞까지 배달돼 몸도 마음도 한결 건강해졌다”고 말했다.서울 영등포구가 병원이나 시설이 아닌 ‘내 집, 우리 동네’에서 건강한 노후를 보내도록 하는 ‘영등포형 통합돌봄’이 주민의 큰 호응을 얻고 있다고 30일 밝혔다. 구는 올 1월부터 추진된 영등포형 통합돌봄으로 의료와 복지, 건강관리 서비스를 연계해 주민의 건강 상태와 생활환경에 맞는 맞춤형 돌봄을 제공하고 있다.구는 보건소, 국민건강보험공단 등 공공기관은 물론 민간 복지기관까지 참여하는 ‘통합지원회의’를 운영하며 대상자별 맞춤형 지원계획을 수립하고 있다. 지금까지 13차례의 통합지원회의를 개최해 약 750건의 맞춤형 돌봄서비스를 연계·지원했다.구의 특화사업인 ▲안심 퇴원 통합돌봄 ▲건강똑똑 방문운동 교육 ▲맞춤형 식사지원 ‘건강한가(家)’ ▲돌봄공백 제로·돌봄패키지 ▲낙상제로 홈케어 ▲요양보호가족 휴식제도 등은 어르신과 장애인이 익숙한 자택에서 안전하게 생활할 수 있도록 돕는 대표 사업이다.구는 통합돌봄 서비스를 많은 주민이 쉽게 이용할 수 있도록 ‘2026년 영등포구 통합돌봄 안내서’ 1500부를 제작해 지난 26일부터 18개 동주민센터와 보건소, 종합사회복지관, 민간 돌봄기관 등에 배부했다. 보건의료, 건강관리·예방, 장기요양, 일상생활돌봄, 주거복지, 장애인지원 등 6대 분야의 돌봄서비스와 신청 방법을 한 권에 담았다.최호권 영등포구청장은 “돌봄이 필요한 순간에 오랫동안 살아온 내 집에서 편안한 삶을 이어가길 바란다”고 강조했다.송현주 기자