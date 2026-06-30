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‘최대 28% 할인’ 관악땡겨요상품권, 7월 1일 발행

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김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-06-30 13:21
입력 2026-06-30 13:21

인당 20만원…10억원 규모 발행

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관악구청 전경
관악구청 전경 관악구청 전경


서울 관악구는 다음달 1일 10억원 규모의 ‘관악땡겨요상품권’을 발행한다고 30일 밝혔다.

여름 휴가철을 맞아 구민의 생활물가 부담과 소상공인의 배달 수수료 부담을 덜기 위해서다.

상품권 구매 시 15% 할인에 더해 결제 금액의 5%를 공공배달앱 상품권으로 돌려주는 환급 이벤트가 진행된다.

또한 배달 전용 상품권으로 2만 5000원 이상 주문 시 ‘2000원 할인 쿠폰’을 중복으로 적용할 수 있다. 이 경우 최대 28%에 달하는 할인 효과를 누리게 된다고 구는 전했다.

서울페이플러스 애플리케이션(앱)에서 1인당 월 20만원까지 구매할 수 있다. 인당 최대 보유 한도는 100만원으로, 유효 기간은 구매일로부터 1년이다.

2024년 12월 처음 발행된 관악땡겨요상품권은 지금까지 총 65억원이 발행돼 모두 완판됐다.

지난 5월 기준 관악구의 땡겨요 누적 가입자 수는 16만 6637명으로 자치구 가운데 두 번째로 많다.

박준희 구청장은 “소비자와 소상공인 모두에게 실질적인 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 민생 경제 회복과 지역 상권 활성화를 위해 아낌없는 지원을 펼치겠다”고 말했다.

김주연 기자
세줄 요약
  • 관악구, 10억원 규모 상품권 7월 1일 발행
  • 15% 할인·5% 환급·쿠폰 중복으로 최대 28% 혜택
  • 생활물가·배달수수료 부담 완화 기대
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