서울Pn 지방자치 자치뉴스 민형배 초대 전남광주통합특별시장 1호 업무 지시 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/07/02/20260702019010 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-02 00:30 입력 2026-07-02 00:30 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 민형배 초대 전남광주통합특별시장 1호 업무 지시 민형배 전남광주통합특별시장이 1일 새벽 특별시청 무안청사 집무실에서 주재한 첫 간부 회의에서 반도체 지원 방안을 비롯한 1호 업무 지시를 하고 있다.전남광주시 제공 민형배 전남광주통합특별시장이 1일 새벽 특별시청 무안청사 집무실에서 주재한 첫 간부 회의에서 반도체 지원 방안을 비롯한 1호 업무 지시를 하고 있다. 전남광주시 제공 2026-07-02 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지