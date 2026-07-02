이미지 확대 민형배 초대 전남광주통합특별시장 1호 업무 지시 민형배 전남광주통합특별시장이 1일 새벽 특별시청 무안청사 집무실에서 주재한 첫 간부 회의에서 반도체 지원 방안을 비롯한 1호 업무 지시를 하고 있다.

전남광주시 제공

2026-07-02 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

민형배 전남광주통합특별시장이 1일 새벽 특별시청 무안청사 집무실에서 주재한 첫 간부 회의에서 반도체 지원 방안을 비롯한 1호 업무 지시를 하고 있다.전남광주시 제공