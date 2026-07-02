‘우리 동네서 즐기는 인디 공연’…경콘진, 경기뮤직 브랜드 공연 ‘뮤직ON’ 개최

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기콘텐츠진흥원(경콘진)이 가까운 곳에서 인디 음악을 즐길 수 있는 경기뮤직 브랜드 공연 ‘뮤직ON’을 이달부터 운영한다. 경기도 내 음악 공간을 활성화하고 경콘진이 발굴한 우수 인디 뮤지션의 공연을 연계한 신규 사업이다.올해 공연은 7월부터 11월까지 총 10차례 무대에 올릴 예정이다. 이를 위해 경콘진은 고양시 ‘리듬소망사랑’, 수원시 ‘도트(DOT)’, 안양시 ‘석수바이닐펍’ 및 ‘퍼플홀’ 등 4개 음악 공간과 손을 잡았다.무대에는 경콘진의 대표 인디 뮤지션 발굴 사업인 ‘인디스땅스’와 해외 진출 지원 사업인 ‘사운드패스’를 통해 선발 및 육성된 우수 뮤지션들이 대거 참여한다.탁용석 경콘진 원장은 “뮤직ON은 도내 음악 공간과 우수 뮤지션, 그리고 도민을 잇는 경기뮤직의 새로운 브랜드 공연”이라며 “앞으로도 지역 공연 문화 활성화와 경기도 음악 산업 생태계 조성을 위해 힘쓰겠다”고 밝혔다.안승순 기자