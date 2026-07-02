전라남도지방경찰청, 7월부터 ‘전남경찰청’ 새 이름으로 출발

전남광주통합특별시 출범에 맞춰 명칭 변경

이미지 확대 고범석 전남경찰청장을 비롯한 전남경찰 지휘부가 제막식을 갖고 있다.

세줄 요약 전남경찰청, 통합 출범 맞춰 명칭 변경

1991년 개청 이후 세 번째 이름 조정

조직·기능은 그대로 유지, 현행 운영

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전남경찰청이 7월 1일 전남광주통합특별시 출범에 따라 ‘전남경찰청’으로 명칭을 변경했다. 전남청은 이날 새로운 명칭을 알리는 제막식을 열고 업무를 시작했다.전남경찰은 1991년 ‘전라남도지방경찰청’으로 개청한 이후 2021년 자치경찰제 시행에 따라 ‘전라남도경찰청’으로 명칭이 변경됐다. 전남과 광주 통합에 따라 다시 ‘전남경찰청’으로 이름을 바꿨다.고범석 전남경찰청장은 “새로운 명칭은 변화된 행정체계를 반영하는 것”이라며 “앞으로도 모든 활동의 중심을 ‘주민’에 두고, 더욱 책임감 있는 치안 활동을 펼쳐 신뢰받는 전남경찰이 되기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.한편 전남광주통합시 출범 후에도 ‘전남경찰청’과 ‘광주경찰청’은 명칭만 변경된 채 경찰 조직은 현행대로 유지한다. 시·도 경찰청의 조직과 기능은 경찰청법 등에 따라 기존대로 지역별로 따로 운영한다.자치경찰위원회도 종전대로 시·도 단위로 각각 업무를 이어간다. 행정구역상 단일 광역단체인 경기도의 경우에도 지방경찰청이 남부·북부 등 2개 조직으로 운영 중이다.무안 최종필 기자