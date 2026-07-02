서울 중구의회, 제10대 전반기 의장단 선출…의장 윤판오·부의장 양은미

세줄 요약 제10대 전반기 의장단·상임위 구성 완료

의장 윤판오·부의장 양은미 만장일치 선출

7일 임시회 개회, 본격 의정활동 시작

이미지 확대 서울 중구의회는 지난 1일 열린 제302회 임시회 제1차 본회의에서 제10대 전반기 의회를 이끌어갈 윤판오(왼쪽) 의장과 양은미 부의장을 선출했다. 사진: 중구의회 제공.

제10대 전반기 의장에 윤판오 의원, 부의장에 양은미 의원이 각각 만장일치로 선출됐다.

이미지 확대 서울 중구의회는 지난 1일 열린 제302회 임시회 제1차 본회의에서 제10대 전반기 의회를 이끌어갈 의회운영위원회 위원장에 손주하 의원, 행정보건위원회 위원장에 문영희 의원, 복지건설위원회 위원장에 강현미 의원을 각각 선출했다. 사진: 중구의회 제공.

윤 의장은 당선 소감을 통해 “막중한 책임을 맡겨주신 동료 의원 여러분과 중구의회를 믿고 성원해 주시는 구민 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “소통과 화합을 바탕으로 공정하고 합리적인 의회를 운영하고, 집행부와는 건강한 견제와 협력을 통해 구민의 삶의 질 향상과 중구 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 이어 “초심을 잃지 않고 구민에게 신뢰받고 사랑받는 중구의회를 만드는 데 모든 역량을 다하겠다”고 말했다.

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서울 중구의회는 지난 1일 제302회 임시회 제1차 본회의를 열고 제10대 전반기 의회를 이끌어 갈 의장단과 상임위원회를 구성했다고 2일 밝혔다.재적의원 9명 전원이 출석한 가운데 열린 이날 본회의에서이어 실시된 상임위원장 선거에서는 의회운영위원회 위원장에 손주하 의원, 행정보건위원회 위원장에 문영희 의원, 복지건설위원회 위원장에 강현미 의원이 각각 선출됐다.양 부의장은 “의장과 소통하고 의원들과 협력을 바탕으로 10대 의회가 모범적으로 운영될 수 있도록 하겠다”며 “중구민의 작은 목소리도 귀 기울이며 희망을 주고 사랑 받는 의회로 거듭날 수 있도록 의원님들의 성원과 응원 부탁드린다”고 소감을 밝혔다.제10대 중구의회는 오는 7일부터 제303회 임시회를 개회하고 2026년도 구정업무보고를 시작으로 본격적인 의정활동에 들어간다.조현석 기자