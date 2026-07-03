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국내 포렌식 기술, AI 가짜뉴스 잡는다

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민경석 기자
민경석 기자
수정 2026-07-03 00:33
입력 2026-07-03 00:33

DGIST 김영식 교수 연구팀 개발
글 변화 추적해 오탐률 2%대 낮춰

인공지능(AI)에 의해 조작된 글을 명확히 판별해내는 포렌식 기술을 국내 연구진이 개발했다. 가짜뉴스로 인한 사회적 혼란 방지와 디지털 저작권 보호에 활용될 것으로 보인다.

대구경북과학기술원(DGIST)은 전기전자컴퓨터공학과·인공지능전공 김영식 교수 연구팀이 오탐률을 2%대로 낮춘 혁신적 텍스트 워터마킹 기술 ‘브루’(BREW·Block-wise Reliable Embedding for Watermarking)를 개발했다고 2일 밝혔다.

브루는 AI가 작성한 글에 눈에 보이지 않는 고유의 디지털 워터마크를 심어두고 텍스트가 훼손되거나 조작되면 문장의 ﻿변화를 추적하는 방식으로 작동한다. 따라서 AI로 단어를 ﻿교체하거나 문장 구조를 비틀어 암호를 지우려 해도, ‘윈도우 시프팅(Window-Shifting)’ 기법을 통해 정렬을 복구하고 워터마크를 추적할 수 있다.

기존 기술은 사람이 작성한 글도 AI 생성 글로 잘못 판단하는 등 오탐률이 높아 실제 적용에 한계가 있었다. 하지만 브루의 ﻿실험 결과 AI가 생성한 글의 10%를 동의어로 바꾸는 훼손 환경에서도 96.5%의 높은 탐지율을 나타냈다.

연구 성과는 AI 분야 최고 권위 학회인 ‘국제머신러닝학회(ICML) 2026’에 채택됐다. 이에 따라 연구팀은 오는 6일 서울 코엑스에서 열리는 ‘ICML 2026’에서 ﻿결과를 발표할 예정이다.



김 교수는 “﻿﻿기존 기술의 치명적 결함을 극복하고, 악의적인 텍스트 훼손 시도까지 완벽히 방어해 내는 강력한 기술”이라며 “향후 가짜뉴스로 인한 사회적 혼란을 막고 ﻿글로벌 AI 포렌식 분야에서 핵심적인 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

대구 민경석 기자
세줄 요약
  • DGIST, AI 조작 글 판별 워터마킹 기술 개발
  • 오탐률 2%대로 낮추고 훼손 글도 높은 탐지
  • ICML 2026 채택, 가짜뉴스 대응 기대
2026-07-03 19면
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