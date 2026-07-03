영종~신도 평화대교 14일 개통

인천시“24시간 무료 통행 가능”
서해남북평화도로 첫 단계 완성
인천시는 오는 14일 오후 2시 영종도와 신도를 잇는 ‘영종~신도 평화도로(서해남북평화도로 1단계)’를 전면 개통한다고 3일 밝혔다.
이번에 개통하는 영종~신도 평화도로는 총연장 3.26㎞, 폭 13.5m의 왕복 2차로로 건설됐다. 도로에는 보행자와 자전거가 함께 이용할 수 있는 겸용도로도 설치돼 차량뿐 아니라 자전거와 보행자도 안전하게 이용할 수 있다.
이 도로의 핵심 시설인 ‘신도평화대교’가 개통하면서 주민들은 더 이상 배 시간에 맞춰 이동하지 않아도 된다. 하루 24시간 언제든 차량으로 영종도와 신·시·모도를 오갈 수 있게 돼 주민들의 생활 편의가 크게 향상될 것으로 기대된다.
특히 50년 넘게 배편에 의존해 온 도서지역 주민들의 이동권이 크게 개선되고, 응급환자 이송과 물류 운송도 한층 수월해질 전망이다. 교량 구간의 최고 제한속도는 안전을 위해 시속 50㎞이며, 통행료는 무료다.
인천시는 이번 도로 개통이 관광 활성화와 지역경제에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 신·시·모도는 아름다운 해안 경관과 자연환경을 갖춘 관광지로, 육로 연결 이후 관광객 접근성이 크게 개선될 것으로 예상된다.
이번 사업은 장기적으로 강화도를 거쳐 북한 개성과 해주까지 연결을 목표로 하는 서해남북평화도로의 첫 번째 구간이라는 점에서 의미가 크다.
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한상봉 기자
세줄 요약
- 영종~신도 평화도로 14일 전면 개통
- 신도평화대교 개통, 24시간 차량 이동 가능
- 응급이송·물류·관광 활성화 기대
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