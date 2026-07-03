정병용 하남시의원, 검단산 현장 방문... “무너진 지역상권 심폐소생 나서”

정 의원, 정혜영·오지연·정경섭 의원과 검단산 민원현장 방문

4명 의원 검단산 현장방문, ‘상권 활성화+노후 등산로 점검’...“활성화 전략 모색”

높은 건물로 가려진 상점가... “피해 입지 않게 안내표지판 설치 검토 요청”

이미지 확대 정병용 의원은 지난 2일 정혜영·오지연·정경섭 의원과 검단산 민원현장을 방문해 상권활성화 및 등산로 정비를 모색하고 있다. 하남시의회 제공

이미지 확대 정병용 의원은 지난 2일 정혜영·오지연·정경섭 의원과 검단산 민원현장을 방문해 상권활성화 및 등산로 정비를 모색하고 있다. 하남시의회 제공

이미지 확대 지난 2일 하남시의회 정병용·정혜영·오지연·정경섭 의원이 검단산 민원 현장을 직접 찾아 등산로 정비 상태를 점검하고, 지역 상권 활성화를 위한 실질적인 대책을 논의하고 있다. 하남시의회 제공

세줄 요약 검단산 현장 찾아 상권·등산로 점검

상점가 안내판·야자매트 설치 제안

관광자원 활용 부족 지적과 대책 촉구

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

하남시의회 정병용 의원(더불어민주당, 미사1·2동)이 지난 2일 검단산 일대를 찾아 상권 활성화 방안을 모색하고 노후 등산로 정비를 위한 현장 점검에 나섰다.이번 점검에는 정혜영·오지연·정경섭 의원을 비롯해 하남시청 공원녹지과 관계자 등 10여 명이 동행해 주민 불편 사항을 수렴하고 실효성 있는 대책을 논의했다.주요 점검 사항으로는 ▲검단산 주변 침체된 상권의 활기를 불어넣기 위한 정책 개발 및 상점가 안내 표지판 ▲등산로 개선을 위해 단기적으로 검단산 입구 등산로 안내도, 흙길 야자 매트 설치 및 장기적으로 노후된 데크 교체 등이다.의원들은 특히 현충탑에서 등산로로 이어지는 하산 길목에 상점가 안내 표지판을 설치할 것을 제안하며, 등산객의 발길을 자연스럽게 인근 상권으로 유도할 수 있는 실질적인 방안을 하남시에 강력히 촉구했다.정 의원은 “검단산은 전국적인 명산 중 하나로 지난 2021년 지하철 5호선 하남검단산역 개통으로 많은 등산객이 찾고 있으나, 하남시는 검단산이라는 훌륭한 관광자원을 보유하고도 이를 활용하고 있지 못한다”고 안타까움을 토로했다.그러면서 “최근 규모 있는 건물들이 들어서면서 입점해 있는 상점들이 가려져 영업에 차질이 있다는 다수의 민원을 접하고 있다”며 “피해를 보고 있는 상점들이 불이익을 받지 않게 조속히 안내 표지판 설치를 검토할 것”을 집행부에 당부했다.이날 함께 참여한 정혜영·오지연 의원은 “검단산이 소재하는 천현동에 지역구를 둔 의원으로서 지난 4년간 검단산 상권 활성화를 위해 고심해 왔다”며 “앞으로도 주민과 머리를 맞대 검단산 상권이 지역 경제의 중심이 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.이어 정경섭 의원은 “천혜의 자연환경을 간직한 검단산은 하남시의 대표적인 관광자원으로 개발해야 한다”며 “앞으로 의정활동을 함에 있어 노후된 등산로 정비 및 상권 활성화 정책에 앞장서겠다”고 초선 의원으로서 포부를 밝혔다.류정임 리포터