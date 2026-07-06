‘장마 시작’ 재난상황실 찾은 추미애, “준비한 대로 현장 챙겨달라”

세줄 요약
- 장마 시작에 맞춘 재난상황실 점검
- 현장 확인과 비상연락체계 유지 당부
- 산사태·하천·지하공간 사전 대비 지시
지난 1일 제주도를 시작으로 전국적인 장마가 시작된 가운데, 추미애 경기도지사가 도 재난대응 상황을 점검하며 공무원들에게 “준비한 대로 놓치지 말고 현장을 챙겨달라”고 당부했다.
추 지사는 6일 오전 9시쯤 경기도청 재난안전상황실을 찾아 장마 전망 등 올여름 기상 상황과 여름철 풍수해 대비 종합대책, 경기도 재난대응체계 등에 대해 보고받았다.
이 자리에서 그는 “모레까지는 비가 더욱 세진다고 하니 집중해서 잘 살펴봐 주시고 지금까지 준비한 대로 놓치지 말고 현장을 챙겨달라”며 “무사히 지나가길 간절히 바라지만 어디서든 사고는 돌발적으로 일어날 수 있다. 비상 연락체계를 잘 유지해달라”고 강조했다.
이어 ▲부단체장을 중심으로 한 대비태세 확립 및 상황총괄관리 ▲인명피해 3대 유형(산사태, 하천, 지하공간) 중심의 사전 예찰·점검 및 사전 통제 ▲주민대피지원단 등을 활용한 우선대피대상자 지원체계 정비 및 사전 대피 ▲대피 발령 필요 시 재난 예·경보시설과 함께 민방위 경보시설도 적극 활용하여 대피명령 및 긴급상황 전파 등을 지시했다.
이에 따라 도는 인명피해 우려가 있는 지하공간 침수, 하천 급류, 산사태 등의 재난취약지역 사전 점검과 자율방재단, 주민대피지원단 등의 통제·대피 현장 인력 비상연락체계 점검 등 선제적인 사전 대비태세에 들어갔다.
이와 함께 올여름 풍수해에 대비해 도-시군-민간 합동 ‘재해예방대책 전담조직(T/F)’을 가동해 도내 96만여 개 취약시설에 대한 점검을 마치고 후속 관리를 진행하고 있다.
또 첨단기술 기반의 인명피해 3대 유형(지하공간·하천·산사태)에 대한 통제·대피 대응 가이드라인을 마련해 운영하고 있으며, 침수감지알람장치, 자동차단시설 등의 취약 분야 인프라 개선도 지난 2월부터 추진해 왔다.
안승순 기자
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