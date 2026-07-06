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평택시, 어르신 교통비 지원 노선 확대…평택 경유 외부 운수업체 요금도 지원

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안승순 기자
수정 2026-07-06 14:47
입력 2026-07-06 14:47
세줄 요약
  • 어르신 교통비 지원 노선 확대
  • 평택 경유 관외 운수업체까지 포함
  • 70세 이상 G-PASS 환급 지원
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경기 평택시가 7월부터 어르신 교통비 지원 대상 노선을 확대해 운영 중이다.

시는 어르신 교통비 지원 사업을 평택 관내 운수업체를 중심으로 지원하는 기존 방식에서 어르신들이 실제 이용하는 평택 경유 관외 운수업체 노선까지 지원 범위를 확대했다고 6일 밝혔다.

이번 지원 노선 확대를 통해 어르신들은 다양한 생활권을 더 편리하게 이동할 수 있게 됐으며, 교통비 부담 경감은 물론 대중교통 이용 활성화에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대된다.

최원용 평택시장은 “앞으로도 시민 중심의 교통복지 정책을 통해 누구나 편리하게 이동할 수 있는 교통환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.



평택시 어르신 교통비 지원 사업은 평택에 주민등록을 둔 70세 이상 어르신을 대상으로 하며, 농협에서 G-PASS 교통카드를 발급받아 선충전 후 1년에 최대 24만 원 내에서 실제 이용한 교통비를 환급받을 수 있다.

안승순 기자
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