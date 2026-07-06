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여수시의회, 전반기 의장·부의장에 주재현·박성미 의원 선출

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류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2026-07-06 15:32
입력 2026-07-06 15:32

시민이 행복한 의정과 신뢰받는 의회, 협치와 존중 다짐

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여수시의회 전반기 의장에 선출된 주재현 의원과(사진 좌측) 부의장에 선출된 박성미 의원이(사진 우측) 기념 촬영을 하고 있다.
여수시의회 전반기 의장에 선출된 주재현 의원과(사진 좌측) 부의장에 선출된 박성미 의원이(사진 우측) 기념 촬영을 하고 있다.


전남 여수시의회가 6일 제9대 의회 첫 임시회를 열고 전반기 의장 및 부의장 선거를 실시해 주재현 의원과 박성미 의원을 의장과 부의장으로 각각 선출했다.

주 의장은 당선 인사에서 “저에 대한 믿음을 무거운 책임으로 받아들이겠다”며 “의원 여러분과 함께 오직 시민만 바라보며 흔들림 없이 의정을 이끌어가겠다”고 밝혔다.

이어 “최우선 과제로 지역경제를 살리는 데 앞장서겠다”며 “여수국가산단 경쟁력 회복과 소상공인 지원, 2026여수세계섬박람회 성공 개최를 지원하고, 견제와 균형의 원칙을 지키며 상생하는 의회를 운영하겠다”고 강조했다.

박 부의장은 “책임감을 갖고 직무를 더욱 성실하게 일하겠다”며 “권한이 아닌 책임으로 여기고 더 낮은 자세로 의정활동에 임하겠다”고 밝혔다.

그는 “의원 모두가 생각은 다를 수 있지만 시민을 위한 마음은 하나라고 믿는다”며 “의원 모두가 더 소통하고 성실한 의정 활동을 펼칠 수 있도록 협력과 가교 역할에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
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한편 여수시의회는 오는 8일 제2차 본회의에서 상임위원을 선임하고, 9일 제3차 본회의에서 상임위원장 선거를 실시할 예정이다.

여수 류지홍 기자
세줄 요약
  • 전반기 의장 주재현, 부의장 박성미 선출
  • 시민 중심 의정과 지역경제 회복 강조
  • 상임위원 선임·위원장 선거 일정 예고
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