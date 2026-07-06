김용진 GH 사장, “건설현장에서 가장 중요한 것은 근로자의 생명과 안전”

세줄 요약 화성동탄2 현장 방문, 폭염·장마 대비 점검

휴게실 냉방기·물·얼음 구비 상태 확인

근로자 4000명 대상 안전 물품 지급 예정

이미지 확대 경기주택도시공사 김용진 사장(민방위 복장)이 6일 화성동탄2 택지개발사업지구 내 공동주택 건설 현장을 찾아 폭염 및 장마철 대비 안전을 점검하고 있다. GH 제공

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경기주택도시공사(GH) 김용진 사장이 6일 집중호우와 폭염이 반복되는 여름철을 맞아 화성동탄2 택지개발사업지구 내 공동주택 건설 현장을 찾아 폭염 및 장마철 대비 안전을 점검하고 현장 근로자에게 안전 물품을 전달했다.김 사장은 공사 현장 곳곳을 둘러보며 안전관리 상황과 수방 대책 등을 자세히 점검했다. 특히 기후변화로 심해지는 폭염에 대비해 근로자 휴게실 냉방기 작동 상태와 물·얼음 구비 현황 등 근로자들의 보건 관리 실태를 꼼꼼히 확인했다.이어 온열질환 예방을 위해 쿨마스크, 쿨토시, 타월 등으로 구성된 ‘폭염 대비 안전 물품 세트’를 근로자들에게 전달하고 격려했다.GH는 현재 진행 중인 건설공사 현장 근로자 약 4000명에게 폭염 대비 물품을 모두 지급할 예정이다.김 사장은 취임 이후 현장 중심 안전경영 의지를 실천하기 위해 주요 사업지구를 대상으로 안전 점검을 이어왔다. 지난 4월에는 광교 지분적립형 주택 사업지를 비롯해 산업단지 및 2·4대책 사업지구 등 권역별 주요 현장을 연달아 방문해 사업 추진 현황과 안전관리 실태를 집중 점검한 바 있다.김용진 사장은 “건설 현장에서 무엇보다 중요한 것은 근로자의 생명과 안전”이라며 “마지막 작업자 한 명의 안전까지 책임진다는 자세로 지속적으로 현장 관리를 강화해 안전한 일터를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.안승순 기자