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강서구, 치매 어르신 위한 ‘치아튼튼’ 교실

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김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-07-06 17:03
입력 2026-07-06 17:03

7~9일 150여명 대상

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강서구보건소 어르신구강교실
강서구보건소 어르신구강교실 서울 강서구보건소가 지난 3월 어르신들을 대상으로 구강 건강을 위한 정보를 안내하고 있다.
강서구 제공


서울 강서구가 치매 어르신을 위한 치아 건강 교실 ‘치아는 튼튼하게, 치매는 잘근잘근’을 운영한다고 6일 밝혔다.

교육은 7일부터 9일까지 강서구치매안심센터에서 치매나 경도인지장애 어르신 150여명을 대상으로 총 10회에 걸쳐 진행된다. 강사로는 대한치매구강건강협회 학술이사이자 한양여대 장효숙 치위생과 겸임교수가 초빙됐다.

이론 교육 외에도 인지기능 저하를 예방하고 스스로 구강 건강을 지킬 수 있도록 참여형 실습 중심으로 기획됐다. 인지 상태 등을 고려해 경도인지장애, 일반 치매, 조기 발병 치매 등에 따라 맞춤형 교육을 한다. 구는 “노년기에 구강 상태가 악화하면 영양 불균형을 유발하고 흡인성 폐렴 등 2차 질환으로 이어질 수 있는 만큼 올바른 칫솔질 방법, 구강 관리 용품이나 틀니 사용법을 지도할 예정”이라고 설명했다.

음식을 씹는 행위는 뇌로 가는 혈류량을 증가시켜 인지기능 저하를 늦추는 데도 도움이 된다. 구는 입속 근육을 강화하는 ‘입·혀 체조’ 실습도 준비했다.



진교훈 구청장은 “치매 어르신이 잘 드시고 건강하게 지내실 수 있도록 세심하게 챙기겠다”고 밝혔다.

김주연 기자
세줄 요약
  • 치매 어르신 대상 구강 건강 교실 운영
  • 칫솔질·틀니 사용법 등 실습 중심 교육
  • 입·혀 체조로 씹는 기능과 인지기능 보조
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