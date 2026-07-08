경북도의회 교육위원회, 전반기 위원장·부위원장 구성 완료

위원장 정한석 의원 선출, 부위원장 박정호 의원 선임

이미지 확대 경북도의회 교육위원회 박정호 부위원장(왼쪽)과 정한석 위원장이 기념촬영을 하고 있다. 경북도의회 제공

이미지 확대 경북도의회 교육위원회 단체 기념촬영. 경북도의회 제공

세줄 요약 정한석 위원장·박정호 부위원장 선임 완료

정 위원장, 현장 중심 의정 성과와 수상 경력

박 부위원장, 소통·신뢰 강조하며 활동 예고

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경북도의회(의장 김희수)는 지난 7일 제364회 임시회 제2차 본회의에서 교육위원장에 정한석 의원을 선출한 데 이어 부위원장에 박정호 의원을 선임하며 전반기 교육위원회 구성을 완료했다.전반기 교육위원장으로 선출된 정한석 의원은 칠곡군 제1선거구 출신 재선 의원이며, 부위원장으로 선임된 박정호 의원은 포항시 제8선거구 출신 초선 의원이다.정 위원장은 제12대 경북도의회 전반기 교육위원회, 예산결산특별위원회, 독도수호특별위원회 위원으로 활약했다. 또한 통합신공항특별위원회 및 제10기 정책연구위원회 부위원장을 역임하는 등 왕성한 의정활동을 펼쳐왔다. 특히 현장 중심의 발로 뛰는 행정과 활발한 입법 발의를 통해 도민 복리 증진과 지역 발전에 크게 기여했다는 평이다.그는 의정활동의 성과를 바탕으로 2023년 대한민국시도의회의장협의회 ‘제13회 우수의정대상’을 수상하고, 2024년 교육위원회 ‘행정사무감사 우수의원’으로 선정되는 등 공로를 인정받았다.정 위원장은 “경북교육 발전을 위해 우리 교육위원회는 무엇보다 교육 현장의 목소리에 귀 기울이고, 지역사회와 학교가 함께 상생하며 도민에게 신뢰받는 교육복지 실현에 앞장서겠다”고 포부를 밝혔다.신임 부위원장으로 선임된 박 의원은 포항시의회 의원을 거쳐 현재 국민의힘 포항시 남구·울릉군 당원협의회 정책특보를 맡고 있는 지역 내 정책 전문가다. 박 의원은 그간 쌓아온 현장 중심의 풍부한 식견을 바탕으로, 향후 경북교육의 질적 발전과 도민 복리 증진을 위한 의정 활동에 박차를 가할 것으로 기대된다.박 부위원장은 “도민과 소통하는 교육위원회, 도민에게 신뢰받는 교육위원회가 될 수 있도록 동료 교육위원들과 함께 최선을 다하겠다”고 선임 소감을 전했다.한편, 제13대 전반기 교육위원회는 정한석 위원장과 박정호 부위원장을 포함해 김상일(포항3, 초선) 의원, 김상희(봉화, 초선) 의원, 김정대(안동3, 초선) 의원, 박영서(문경1, 4선) 의원, 백순창(구미8, 재선) 의원, 백운성(경산1, 초선) 의원, 이동협(경주4, 초선) 의원, 정세현(구미2, 재선) 의원, 황재철(영덕, 3선) 의원 등 11명으로 구성됐다.류정임 리포터