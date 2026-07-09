최대 200mm 비…경기도, 재난안전대책본부 비상 2단계 격상

세줄 요약 호우특보 확대에 따른 비상 2단계 격상

지하공간·하천변·산사태 취약지 집중 점검

도민 대상 재난문자 확인과 출입 자제 당부

이미지 확대 추미애 경기도지사가 6일 오전 도 재난안전대책본부에서 여름철 재난 대비 종합 대책을 보고 받고 있다. 경기도 제공

경기도가 9일 오후 12시 30분부로 호우 대비 재난안전대책본부 비상 1단계를 2단계로 격상하고 호우 대응에 나섰다.

도는 현재 ▲지하차도, 반지하 주택, 지하 주차장 등 지하 공간 침수 우려 지역 점검 및 필요시 즉시 통제 ▲하천 산책로, 둔치 주차장, 세월교 등 위험 지역 사전 통제 ▲산사태 취약 지역과 급경사지 예찰 강화 ▲우선 대피 대상자 비상 연락 체계 점검 및 필요시 사전 대피 권고 등 31개 시군과 함께 취약 시설에 대한 집중 관리를 하고 있다.

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도는 20개 시군에 호우특보가 발효되고 10일 아침까지 시간당 20~50mm 안팎의 강한 비와 함께 최대 120mm 이상의 많은 비가 더 내릴 것으로 예상됨에 따라 비상 2단계로 격상했다고 밝혔다.비상 2단계에서는 경기도 자연재난과장을 상황관리총괄반장으로 산림녹지과, 도로안전과, 하천과 등 풍수해 관련 부서 공무원 39명과 주요 부서별 자체상황실 15명 등 총 54명이 근무한다.앞서 추미애 경기도지사는 지난 6일 경기도 재난안전상황실을 찾아 도 재난 대응 상황을 점검하고 선제적인 대비 태세 확립을 지시한 바 있다.추 지사는 9일 오전에도 안양시 반지하 주택 밀집 지역과 연현배수펌프장을 찾아 침수 감지 알람 장치 작동 상태와 배수펌프장 정상 가동 여부를 점검하며 집중호우에 대비했다.김규식 경기도 안전관리실장은 “도민께서는 기상 정보와 재난 문자를 수시로 확인하고, 하천변 산책로와 지하차도, 둔치 주차장 등 침수 우려 지역 출입을 자제해 달라”며 “위험 징후가 있거나 대피 안내를 받는 경우 즉시 안전한 곳으로 이동해 달라”고 당부했다.안승순 기자