“맨발 걷기로 건강 챙기세요”…안양 석수체육공원·꽃양묘장 맨발길 13일 개장

세줄 요약 석수체육공원·꽃양묘장 맨발길 13일 개장

황톳길·휴게·세족 시설 갖춘 도심 치유 공간

안양시, 생활권 맨발길 16곳 운영·확대

이미지 확대 안양 석수체육공원 맨발길. 안양시 제공

경기 안양시가 석수체육공원과 꽃양묘장에 새롭게 조성한 맨발길을 13일 개장한다고 10일 밝혔다.





안양로 석수체육공원 맨발길은 시민들이 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 황톳길(156㎡)과 휴게 공간, 세족 시설 등의 편의시설을 갖췄다.

이미지 확대 안양 꽃양묘장 맨발길. 안양시 제공

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동안구 평촌대로에 있는 꽃양묘장 맨발길은 매일 오전 9시부터 오후 5시까지 운영된다. 시는 지난해 겨울에도 추위 걱정 없이 맨발 걷기를 즐길 수 있도록 꽃양묘장 비닐하우스 내부에 맨발길을 조성했다.이번에는 비닐하우스 옆 유휴지를 활용해 160m의 야외 맨발길을 새로 조성했다.안양시는 학운공원·수리산 등 모두 16곳에 맨발길을 설치한 데 이어 올해 안에 2곳(명학공원·해오름공원)에 추가 조성할 예정이다.최대호 안양시장은 “이번에 개장하는 맨발길이 시민들이 멀리 떠나지 않고도 도심 속에서 치유와 휴식을 즐기는 힐링 명소가 되기를 기대하며, 앞으로도 생활권 내 친환경 치유 공간을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자