“맨발 걷기로 건강 챙기세요”…안양 석수체육공원·꽃양묘장 맨발길 13일 개장

세줄 요약
- 석수체육공원·꽃양묘장 맨발길 13일 개장
- 황톳길·휴게·세족 시설 갖춘 도심 치유 공간
- 안양시, 생활권 맨발길 16곳 운영·확대
경기 안양시가 석수체육공원과 꽃양묘장에 새롭게 조성한 맨발길을 13일 개장한다고 10일 밝혔다.
안양로 석수체육공원 맨발길은 시민들이 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 황톳길(156㎡)과 휴게 공간, 세족 시설 등의 편의시설을 갖췄다.
동안구 평촌대로에 있는 꽃양묘장 맨발길은 매일 오전 9시부터 오후 5시까지 운영된다. 시는 지난해 겨울에도 추위 걱정 없이 맨발 걷기를 즐길 수 있도록 꽃양묘장 비닐하우스 내부에 맨발길을 조성했다.
이번에는 비닐하우스 옆 유휴지를 활용해 160m의 야외 맨발길을 새로 조성했다.
안양시는 학운공원·수리산 등 모두 16곳에 맨발길을 설치한 데 이어 올해 안에 2곳(명학공원·해오름공원)에 추가 조성할 예정이다.
최대호 안양시장은 “이번에 개장하는 맨발길이 시민들이 멀리 떠나지 않고도 도심 속에서 치유와 휴식을 즐기는 힐링 명소가 되기를 기대하며, 앞으로도 생활권 내 친환경 치유 공간을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
안승순 기자
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