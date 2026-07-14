폭염 속 광명 뚝방촌 찾은 추미애, “기후보험 추가 지원책 찾아보겠다”

세줄 요약 폭염 속 광명 뚝방촌 현장 방문

취약계층 기후보험·생계지원 검토

LH 도로 계획 따른 주거권 우려

이미지 확대 추미애 경기도지사가 14일 오전 박승원 광명시장과 함께 광명시 소하동 뚝방촌 주민과 대화하고 있다. 경기도 제공

찌는 듯한 불볕더위가 사흘째 기승을 부리고 있는 가운데 추미애 경기도지사가 14일 오전 광명시 소하동 뚝방 거주촌을 찾았다.

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이곳은 안양천 제방과 맞닿은 노후 주택 밀집 지역으로, 현재 9세대 13명이 살고 있다.추 지사는 이 자리에서 “기후 위기는 사회 취약계층에게 더 큰 직접적인 피해를 줘서 현장 상황을 점검하러 왔다”면서 “도에서는 도민이라면 누구나 지원을 받을 수 있는 기후보험을 갖고 있는데 여기에 더해 특별교부세를 통한 개별 생계 위기 가구 지원책 등에 대해 광명시·정부와 상의하겠다”고 밝혔다.이어 한국토지주택공사(LH)가 뚝방촌을 관통하는 도로 건설 계획을 갖고 있다며 “집행이 된다면 이곳 주민들은 또 오갈 데가 없어 주거권 확보에 비상이 걸린다. 광명시하고 잘 상의를 해서 적절한 주거권 보호 대책이 마련될 수 있는지 살펴보겠다”고 약속했다.그러면서 “도정은 도민 한 분 한 분에게 늘 관심과 눈길을 드려야 된다. 가급적 자주 발길이 닿도록 그래서 도민들이 용기를 잃지 않도록 하는 것이 행정의 목표”라며 계속해서 현장 방문을 이어가겠다는 의지도 밝혔다.한편, 도는 12일 폭염 위기경보를 ‘심각’ 단계로 격상하고 올해 첫 재난안전대책본부를 가동했다. 도내 무더위쉼터 8700여 개소와 그늘막 2만 1929개소를 운영하고 재난도우미를 통한 취약계층 안부 확인과 살수차 운행 등을 추진 중이다.또한 도 재난관리기금 24억 4000만 원, 재해구호기금 22억 원, 특별교부세 21억6000만 원 등 총 68억 원을 들여 그늘막과 쿨링포그, 이동노동자쉼터 등 폭염 저감 시설을 확충하고 취약계층과 소규모 공사장 근로자에게 냉방·예방 물품을 지원하고 있다.이와 함께 모든 경기도민이 자동 가입되는 ‘경기 기후보험’을 통해 온열질환 진단비와 응급실 내원비 등을 지원하고 있다. 13일 기준 올해 총 149건의 지급 건수 중 온열질환은 25건이다.안승순 기자