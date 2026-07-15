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QR 찍으면 직원이 주유 지원…서울시, 이동 약자 서비스 확대

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유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-07-15 11:20
입력 2026-07-15 11:20

장애인·임산부 등 대상 ‘주유 서비스’ 96곳 확대
QR코드 스캔으로 직원 연결 및 현장 주유 지원

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서울시 ‘이동약자 주유 서비스 이용 방법’ 안내문. 서울시 제공
서울시 ‘이동약자 주유 서비스 이용 방법’ 안내문.
서울시 제공


서울시는 지난 3월 시범 도입한 ‘이동약자 주유 서비스’ 참여 주유소를 확대한다고 15일 밝혔다. 오는 16일부터 기존 46곳에서 50곳이 추가돼 96곳으로 운영된다. 다음 달에는 50곳을 추가해 총 146곳으로 확대할 계획이다.

이동약자 주유 서비스는 지난 3월 서울시와 대한석유협회·한국주유소협회, SK에너지·GS칼텍스·S-OIL·HD현대오일뱅크 정유사와 업무협약을 맺으면서 시작됐다.

장애인·임산부 등 이동약자가 협력 셀프주유소에 부착된 스티커나 패널의 QR코드를 휴대전화로 찍으면 근무 중인 직원과 전화가 연결돼 주유 도움을 받을 수 있다.

지난 6월 기준 시내 주유소 390곳 가운데 275곳(70.5%)이 셀프주유소로 주유기 조작이 어렵거나 차에서 내리기 힘든 이동약자의 불편이 컸다. 확대가 마무리되면 서울시의 셀프주유소 두 곳 중 한 곳(53.1%)에서 도움을 받을 수 있게 된다.

협력 주유소 위치는 스마트서울맵과 한국석유공사 오피넷 누리집(홈페이지)·애플리케이션에서 확인할 수 있다. 앞으로 시는 한국석유관리원과 이용 실적과 만족도를 점검하면서 아직 참여하지 않은 주유소의 참여를 유도할 계획이다.
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정순규 서울시 녹색에너지과장은 “셀프주유소가 70%를 넘어선 현실에서 이동약자의 주유 불편 해소는 더 미룰 수 없는 과제”라며 “미참여 주유소까지 단계적으로 넓혀 누구나 불편 없이 기름을 넣을 수 있게 하겠다”고 말했다.

유규상 기자
세줄 요약
  • 이동약자 주유 서비스 참여 주유소 확대
  • QR코드로 직원 연결, 주유 도움 제공
  • 다음 달 146곳 목표, 불편 해소 추진
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