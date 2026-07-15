용산구의회 개원 35주년 기념식…“구민 중심의 책임 의정 펼칠 것”

세줄 요약 개원 35주년 기념식 개최, 의정 성과와 비전 공유

장정호 의장, 구민 중심 책임 의정과 현장 소통 약속

황금선 부의장·구청장, 협력과 상설 소통창구 제안

이미지 확대 지난 14일 서울 용산구의회 본회의장에서 열린 ‘용산구의회 개원 35주년 기념식’에서 참석자들이 파이팅을 외치고 있다. 사진:용산구의회 제공.

장정호 의장과 황금선 부의장을 비롯한 구의원 전원과 김경대 용산구청장, 오천진·최유희 서울시의원 등 80여명이 참석했다.

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서울 용산구의회는 지난 14일 의회 본회의장에서 ‘용산구의회 개원 35주년 기념식’을 개최했다고 15일 밝혔다.이날 기념식에는기념식은 양동호 운영위원장의 경과 보고를 시작으로 기념사, 축사, 기념 촬영 순으로 진행됐다. 참석자들은 지난 35년간의 의회 역사를 돌아보고, 제10대 의회가 나아갈 발전 방향과 새로운 비전을 공유했다.장 의장은 기념사에서 “용산구의회가 출범 35주년을 맞이하기까지 변함없는 믿음과 성원을 보내주신 구민 여러분께 깊이 감사드린다”면서 “앞으로도 구민과 끊임없이 소통하고 현장에서 답을 찾는 자세로, 지역 발전을 위한 책임 있는 의정활동을 펼쳐 나가겠다”고 다짐했다.황 부의장은 의회와 집행부 간의 공식 소통창구 상설화를 제안하며, 지역 발전을 위한 화합과 협력의 메시지를 전했다.김 구청장은 축사에서 “구의회 개원 35주년을 진심으로 축하하며, 구민 복리 증진과 지역 발전을 위해 의회와 집행부가 긴밀히 협력해 나갈 것을 약속드린다”고 밝혔다.조현석 기자