‘말보다 행동’…김동욱 도봉구청장, 민선 9기 첫 업무 보고

지난 13~14일 첫 현안업무 보고회 개최

대형 개발사업 속도감 있는 추진 주문

이미지 확대 김동욱(가운데) 도봉구청장이 지난 3일 구청 집무실에서 간부들로부터 부서별 현안업무를 보고받고 있다.

도봉구 제공

세줄 요약 민선 9기 첫 현안업무 보고회 개최

주민주권 중심 구정 철학과 목표 공유

서울아레나 등 대형사업 속도 추진 주문

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서울 도봉구는 지난 13일부터 이틀간 ‘2026년 하반기 현안업무 보고회’를 개최했다고 15일 밝혔다.김동욱 구청장은 보고회를 주재하며 민선 9기 구정 목표와 정책 방향을 공유했다. 또 올해 하반기 핵심 현안사업을 점검하고 추진 과정에서 발생할 수 있는 문제점과 개선 방안을 직원들과 함께 검토했다.특히 서울아레나 개관, GTX-C 노선 개통, 창동역 복합환승센터 개발, 우이방학 경전철 연장, 화학부대 이전 부지 개발 등 대형 사업들을 도봉의 미래를 바꿀 핵심 사업들로 규정하고 속도감 있는 행정을 주문했다.앞서 김 구청장은 지난 8일 민선 9기 출범식에서 주민주권 중심의 구정 철학을 구민과 직원들에게 제시한 바 있다.김 구청장은 “앞으로의 구정 운영은 구민과의 약속을 하나하나 실천해 나가는 과정이 돼야 한다”며 “말보다 행동으로 계획보다 성과로 현장에서 답을 찾고 구민이 체감하는 변화를 만들어 나가자”고 말했다.유규상 기자