이미지 확대 임금님처럼 더위 피해볼까 16일 무더위 쉼터로 개방된 서울 종로구 창덕궁 약방에서 관광객들이 휴식을 취하고 있다. 한국한의학연구원 동의보감사업단과 국가유산청 궁능유적본부 창덕궁관리소는 이날부터 한달 동안 창덕궁 약방을 개방하고 체험 프로그램을 운영한다.

연합뉴스

2026-07-16 19면

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16일 무더위 쉼터로 개방된 서울 종로구 창덕궁 약방에서 관광객들이 휴식을 취하고 있다. 한국한의학연구원 동의보감사업단과 국가유산청 궁능유적본부 창덕궁관리소는 이날부터 한달 동안 창덕궁 약방을 개방하고 체험 프로그램을 운영한다.연합뉴스